Şehit öğretmenler unutulmadı!

Galatasaraylı taraftarlar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla açtıkları pankartla şehit öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ile Necmettin Yılmaz'ı andı. Taraftarlar üzerinde "24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Mekanınız cennet olsun Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz" yazısının bulunduğu pankartı açtı.