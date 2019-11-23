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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Şehit öğretmenler unutulmadı!

Şehit öğretmenler unutulmadı!

Galatasaraylı taraftarlar, dolayısıyla açtıkları pankartla şehit öğretmenler ile 'ı andı.

Galatasaraylı taraftarlar, dolayısıyla açtıkları pankartla şehit öğretmenler ile 'ı andı. Taraftarlar üzerinde "24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Mekanınız cennet olsun Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz" yazısının bulunduğu pankartı açtı.

  1. 23.11.2019
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