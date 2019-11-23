Luyindama'nın parası FIFA'dan
Galatasaray'da, milli takımda oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Christian Luyindama'nın bu yılki maaşından kalan alacağını FIFA'nın ödeyeceği bildirildi.
Sarı-kırmızılı takımda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı maçta ciddi bir sakatlık geçirerek sezonu kapatan Luyindama'nın bu sezon kalan 870 bin Euro'luk (yaklaşık 5.5 milyon TL) ücretini FIFA ödeyecek.
FIFA, milli takımlarda sakatlanan oyuncuların futboldan uzak kaldığı geçici süre için ücreti kulübüne veriyor. Luyindama yıllık 1 milyon 50 bin Euro alıyordu.
Galatasaray, geçen sezonun devre arasında Belçika ekibi Standard Liege'den kiralanan Luyindama'nın 5 milyon euro olan satın alma opsiyonunu sezon başında kullanmıştı.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
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Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Luyindama'nın parası FIFA'dan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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