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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Luyindama'nın parası 'dan

Luyindama'nın parası FIFA'dan

'da, milli takımda oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Christian Luyindama'nın bu yılki maaşından kalan alacağını 'nın ödeyeceği bildirildi.

Sarı-kırmızılı takımda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı maçta ciddi bir sakatlık geçirerek sezonu kapatan Luyindama'nın bu sezon kalan 870 bin Euro'luk (yaklaşık 5.5 milyon TL) ücretini ödeyecek.

FIFA, milli takımlarda sakatlanan oyuncuların futboldan uzak kaldığı geçici süre için ücreti kulübüne veriyor. Luyindama yıllık 1 milyon 50 bin Euro alıyordu.

Galatasaray, geçen sezonun devre arasında Belçika ekibi Standard Liege'den kiralanan Luyindama'nın 5 milyon euro olan satın alma opsiyonunu sezon başında kullanmıştı.

  1. 23.11.2019
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