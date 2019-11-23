Luyindama'nın parası FIFA'dan

Sarı-kırmızılı takımda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı maçta ciddi bir sakatlık geçirerek sezonu kapatan Luyindama'nın bu sezon kalan 870 bin Euro'luk (yaklaşık 5.5 milyon TL) ücretini FIFA ödeyecek.

FIFA, milli takımlarda sakatlanan oyuncuların futboldan uzak kaldığı geçici süre için ücreti kulübüne veriyor. Luyindama yıllık 1 milyon 50 bin Euro alıyordu.

Galatasaray, geçen sezonun devre arasında Belçika ekibi Standard Liege'den kiralanan Luyindama'nın 5 milyon euro olan satın alma opsiyonunu sezon başında kullanmıştı.