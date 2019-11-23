Diagne TT Stadyumu'nda

Sezon başında Club Brugge'a kiralanan Diagne, bir türlü dikiş tutturamadı. PSG maçı sonrası arkadaşlarıyla kavga eden Senegalli futbolcu kadro dışı bırakılmıştı. Daha sonra affedilen 28 yaşındaki futbolcu, bir kez daha kadro dışı kaldı. Alınan bu karar sonrası soluğu İstanbul'da alan golcü futbolcu, dün akşam Türk Telekom Stadı'na geldi. Senegalli yıldız, Galatasaray-Başakşehir maçını tribünden takip etti.