Diagne TT Stadyumu'nda
Sezon başında Club Brugge'a kiralanan Diagne, bir türlü dikiş tutturamadı. PSG maçı sonrası arkadaşlarıyla kavga eden Senegalli futbolcu kadro dışı bırakılmıştı.
Sezon başında Club Brugge'a kiralanan Diagne, bir türlü dikiş tutturamadı. PSG maçı sonrası arkadaşlarıyla kavga eden Senegalli futbolcu kadro dışı bırakılmıştı. Daha sonra affedilen 28 yaşındaki futbolcu, bir kez daha kadro dışı kaldı. Alınan bu karar sonrası soluğu İstanbul'da alan golcü futbolcu, dün akşam Türk Telekom Stadı'na geldi. Senegalli yıldız, Galatasaray-Başakşehir maçını tribünden takip etti.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Diagne TT Stadyumu'nda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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