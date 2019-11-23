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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Diagne TT Stadyumu'nda

Diagne TT Stadyumu'nda

Sezon başında 'a kiralanan Diagne, bir türlü dikiş tutturamadı. maçı sonrası arkadaşlarıyla kavga eden Senegalli futbolcu bırakılmıştı.

Sezon başında 'a kiralanan Diagne, bir türlü dikiş tutturamadı. maçı sonrası arkadaşlarıyla kavga eden Senegalli futbolcu bırakılmıştı. Daha sonra affedilen 28 yaşındaki futbolcu, bir kez daha kadro dışı kaldı. Alınan bu karar sonrası soluğu 'da alan golcü futbolcu, dün akşam Stadı'na geldi. Senegalli yıldız, Galatasaray-Başakşehir maçını tribünden takip etti.

  1. 23.11.2019
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