Aslan çöktü - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Aslan çöktü

çöktü

Aslan çöktü

Milli arada verdiği sakatlarla yıldızlarından yoksun sahaya çıkan ’ın Stadı’ndaki hanedanlığı sona erdi. Gulbrandsen’in golüyle , Cimbom’u devirdi.

'de son 2 sezonun şampiyonu , bu başarıya ulaşırken sahasında kaybetmiyordu. Son olarak 6 Mayıs 2017'de 'ya yenilen Cimbom'un o tarihten bu yana sahasında çıktığı 41 maçta bileği bükülmemişti. Bu dönemde 34 galibiyet, 7 beraberlik alan bu unvanını yitirdi. Milli arada kaybedilen yıldızlar da mevcut sakatlara eklenince sarı-kırmızılılar aslarından yoksun şekilde sahaya çıktı. Yoklukları fazlasıyla hak edildi.

TEK TEHLİKE VAR
Galatasaray ilk yarıda baskın gözükürken ikinci devrede oyundan düştü. Sarı-kırmızılar maç boyunca tek bir tehlike buldu. 'ın kullandığı serbest vuruşta Feghouli topa yükseldi. Ancak kaleci şaşırmadı ve iyi bir refleksle topu çıkardı. ikinci devrede maçın direksiyonunu elinde tutan taraftı. İrfan Can Kahveci'nin pasında Gulbrandsen topu çok iyi kontrol edip ağlarla buluşturdu. G.Saray sahasında 41 maç sonra yenildi.

3 DEĞİŞİKLİK YAPTI
G.Saray'da teknik direktör , sakatlıklar nedeniyle mecburi oyuncu değişikliğine gitti. 11. haftada 'e karşı forma giyen Muslera, Florin Andone ve Christian Luyindama dün gece oynamadı. Yerlerine , Okan Kocuk ve görev yaptı.

  1. 23.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aslan çöktü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN