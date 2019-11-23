Aslan çöktü

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, bu başarıya ulaşırken sahasında kaybetmiyordu. Son olarak 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya yenilen Cimbom'un o tarihten bu yana sahasında çıktığı 41 maçta bileği bükülmemişti. Bu dönemde 34 galibiyet, 7 beraberlik alan Aslan bu unvanını yitirdi. Milli arada kaybedilen yıldızlar da mevcut sakatlara eklenince sarı-kırmızılılar aslarından yoksun şekilde sahaya çıktı. Yoklukları fazlasıyla hak edildi.

TEK TEHLİKE VAR

Galatasaray ilk yarıda baskın gözükürken ikinci devrede oyundan düştü. Sarı-kırmızılar maç boyunca tek bir tehlike buldu. Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta Feghouli topa yükseldi. Ancak kaleci Mert Günok şaşırmadı ve iyi bir refleksle topu çıkardı. Başakşehir ikinci devrede maçın direksiyonunu elinde tutan taraftı. İrfan Can Kahveci'nin pasında Gulbrandsen topu çok iyi kontrol edip ağlarla buluşturdu. G.Saray sahasında 41 maç sonra yenildi.

3 DEĞİŞİKLİK YAPTI

G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim, sakatlıklar nedeniyle mecburi oyuncu değişikliğine gitti. 11. haftada Gaziantep'e karşı forma giyen Muslera, Florin Andone ve Christian Luyindama dün gece oynamadı. Yerlerine Ryan Donk, Okan Kocuk ve Ryan Babel görev yaptı.