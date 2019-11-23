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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Arda el öptü

Arda el öptü

’da kanlı bıçaklı hale gelen iki isim, dün akşamki maçta barıştı. maç öncesinde ’in yanına geldi, elini öptü ve başarı diledi.

altyapısından çıkan , uzun yıllar taraftarların sevgilisiydi ta ki ile arası açılana kadar... Uzun yıllar hem 'i hem A Milli Takımı sırtlayan Arda, 2015'in temmuz ayında 'ya olup, kulübün transfer yasağı cezası nedeniyle 6 ay topa vuramamıştı. Buna rağmen Fatih Terim en çok güvendiği ismi elemelerinde oynatmış ve turnuva kadrosuna davet etmişti. 'da düzenlenen EURO 2016'da Türk Milli Takımı ilk maçında 'ya 3-0 boyun eğmiş bu maçta Arda Turan ıslıklanmıştı. O dönemde hem saha içinde kötü performansı hem de saha dışında yaşanan ve hâlâ ne olduğu net bir ifadeyle açıklanmayan olaylar yüzünden Terim ile Turan birbirine düşmüştü.

PRiM KAVGASI, MEŞE'YE SALDIRI
Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki gerilimin arkasında çalışanlarının EURO 2016'ya katılımdan dolayı prim alamaması bulunduğu iddia edildi. Diğer yandan milli takımın kampında Arda Turan ve birkaç futbolcunun arkadaşı olduğu iddia edilen birçok yabancı ismin yer aldığı ifade ediliyordu. Ayrıca kampta disiplinsiz olayların yaşandığı ve gece geç saatlere kadar futbolcuların uyumadığı belirtiliyordu. Bu turnuvadan sonra iki ismin arası hiç düzelmedi. Ancak kopma noktası 2017'de gerçekleşen Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasıydı. Arda, milli takım uçağında bulunan Meşe'ye saldırıp, "Seni bu uçağa alanlara..." diyerek küfür etmişti. Tecrübeli futbolcu hemen ardından milli takımı bırakmıştı. Aradan geçen 2 yıldan fazla süreden sonra Arda Turan, kameralar önünde kulübede bulunan Fatih Terim'in elini öptü ve buzlar eridi.

  1. 23.11.2019
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