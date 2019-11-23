7 dev maç 0 gol - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri 7 dev maç 0 gol

7 dev maç 0 gol

7 dev maç 0 gol

Sarı-kırmızılılar bu sezon büyük maçlarda bir türlü iyi sonuçlar alamıyor. , hem 'de hem de 'nde çıktığı önemli karşılaşmalarda galibiyet alamadı, gol de atamadı.

Sarı-kırmızılılar bu sezon büyük maçlarda bir türlü iyi sonuçlar alamıyor. G.Saray, hem 'de hem de 'nde çıktığı önemli karşılaşmalarda galibiyet alamadı, gol de atamadı. Cimbom, ligde F.Bahçe, ve mücadelelerinde gol sevinci yaşayamadı. Kanarya ile berabere kalıp, diğer iki rakibine kaybetti. Avrupa'da ise hüsran daha da büyük oldu. G.Saray, Devler Ligi'nde çıktığı 4 maçtan galibiyet çıkaramadı. Tıpkı Süper Lig'deki büyük maçlar gibi yine rakip ağları havalandıramadı. Kısaca Aslan'ın büyük karşılaşmalarda aldığı kötü sonuçlar sezon başından beri aynı şekilde devam ediyor.

G.Saray-F.Bahçe 0-0

Beşiktaş-G.Saray 1-0

G.Saray-Başakşehir 0-1

Brugge-G.Saray 0-0

G.Saray-PSG 0-1

G.Saray-Real Madrid 0-1

Real Madrid-G.Saray 6-0

  1. 23.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

7 dev maç 0 gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN