MAÇ SONUCU Galatasaray 0-1 Medipol Başakşehir

MAÇTAN DAKİKALAR

90+4' Ceza sahasının dışında topla buluşan Ömer Bayram uzak mesafeden şutunu attı ama isabet sağlayamadı.

90+3' Ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Belhanda içeri çevirdi fakat savunma topu kornere attı.

90+1' Crivelli'nin yerde kaldığı pozisyonun ardından hakeme itirazlarda bulunan Mario Lemina sarı kart görüyor.

90+1' Karşılaşmanın sonuna en az beş dakika ekleniyor.

90' Galatasaray'da Marcao sol çizgi yakınlarında sakatlık geçirdi fakat ayağa kalktı ve oyuna devam edecek.

87' Başakşehir'de ise İrfan Can Kahveci oyundan alındı ve yerine Arda Turan girdi.

86' Galatasaray'da Adem Büyük yerini Younes Belhanda'ya bıraktı.

86' Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortada ön direkteki Emre Mor kafayı vurdu ancak top dışarı gitti.

84' Galatasaray iki oyuncu değişikliği birden yapmaya hazırlanıyor.

81' Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Emre yine ortasını yaptı fakat Başakşehir savunması bir kez daha topu karşılamayı başardı.

78' GOL! Rakip yarı alanın ortalarında topu kazanan Gulbrandsen şık hareketlerle ilerledi ve topu sol ayağına alıp savunma arkasına harika bir pas yolladı. Ceza sahasında topla buluşan Gulbrandsen iyi kontrolünün ardından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

76' Clichy'nin sol çaprazdan vurduğu şutta top önce Adem'e sonra da Donk'a çarptı ve Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı. Başakşehirli futbolcular pozisyonun ardından penaltı beklerken hakem oyunu devam ettiriyor.

75' Berkay Özcan sol taraftan ceza sahasına girdi fakat Emre Mor araya girerek topu kornere attı.

74' Galatasaray'da ilk değişiklik geldi. Sofiane Feghouli yerini Emre Mor'a bıraktı.

73' Başakşehir'de Azubuike oyundan çıkarken yerine Berkay Özcan oyunda.

69' KÖTÜ ORTA! Mariano'nun pasıyla sağdan hareketlenen Feghouli ceza sahasında topla buluştu fakat topu istediği gibi içeri çeviremedi.

68' Bu anlarda arka arkaya çalan faul düdükleriyle tempo düştü.

65' Ahmet Çalık'ın uzun pasında Adem Büyük topu rakibi Ponck'tan söktü ve soldan destek veren Emre'ye aktardı fakat ceza sahasına giren Emre'nin ortasında Başakşehir savunması topu uzaklaştırdı.

64' Başakşehir ikinci yarının bu dakikalarına kadar geçen sürede topu ön alana taşımakta zorlandı.

61' Galatasaray kazandığı topla sağ kanattan etkili geldi. Feghouli'nin içeri çevirdiğ topu Babel geriye çıkardı ancak Epureanu kritik bir dokunuşla Mariano'nun vuruşunu bozdu.

60' Konuk ekipte sakatlık yaşayan Mahmut Tekdemir oyuna devam edemiyor ve yerine Fredrik Gulbrandsen giriyor.

58' Başakşehir'de Mahmut Tekdemir yerde kaldı ve sağlık görevlileri tecrübeli futbolcunun tedavisi için oyun alanına girdi.

55' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topla buluşan Feghouli'nin ilk kontrolü iyi olmayınca savunma vuruş izni vermedi. Pozisyonun devamında ceza sahasının sol çaprazında topu önünde bulan Ömer Bayram da vuruş yapmakta gecikince Başakşehir savunması yine araya girmeyi başardı.

52' Galatasaray ikinci yarıya daha fazla topla oynayarak başladı.

49' BÜYÜK TEHLİKE! Galatasaray sağ kanattan hızlı ve organize geldi. Mariano'nun ön direğe yaptığı ortada Feghouli vuruşunu yaptı ancak iyi yer tutan kaleci Mert çizgi üzerinde golü önledi.

47' Ömer Bayram'ı faulle durduran Caiçara sarı kart gördü.

46' Yaşar Kemal Uğurlu'nun işaretiyle maçta ikinci yarı başladı.

İY| Türk Telekom'da ilk yarının son düdüğü çaldı. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. Türk Telekom Stadyumu'nda 12. haftanın açılış maçının ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

45'+1' Savunma arkasına atılan güzel pasta Caiçara sağdan hareketlendi ve kale sahasına ortaladı ancak Crivelli kaleye yakın mesafede topa dokunamadı.

45' İlk yarının sonuna en az iki dakika ilave edildi.

43' Galatasaray savunmasının eksik yakalandığı pozisyonda sağ kanatta topla buluşan Crivelli ceza sahasına girdi ve şutunu attı ama vuruşu etkili olmadı.

40' MERT HARİKA UZANDI! Galatasaray sağ kanattan Mariano ile etkili geldi. Brezilyalı rakibinden sıyrılıp içeri çevirdi ancak savunma topu karşıladı. Yeterince uzaklaşmayan topa Lemina gelişine vuruşunu yaptı, Adem'in de son anda dokunduğu topu kaleci Mert direğin dibinden kornere çeldi.

39' Konuk ekipte Mahmut Tekdemir gördüğü sarı kart sonrası gelecek hafta oynanacak Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düştü.

39' Galatasaray'da Adem Büyük sarı kart görüyor.

37' İrfan Can Kahveci, Marcao'ya yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart ile cezalandırıldı.

34' G.SARAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Galatasaray sağ kanatta tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kullandı. Ömer Bayram'ın kale sahasına yolladığı top herkesten sekerken kaleci Mert son anda dokunarak golü önledi. Ardından yaşanan karambolde son olarak topu önünde bulan Ponck topu kornere yolladı.

32' Maçta bu dakikaya kadar topla en çok buluşan isim konuk Başakşehir'den Clichy oldu.

29' Mahmut Tekdemir, Mariano'nun müdahalesi ile yerde kaldı ve bu kez Başakşehir rakip sahanın ortalarından serbest vuruş kazandı.

27' Emre Taşdemir yerde kaldı ve Galatasaray rakip yarı sahanın ortalarından serbest vuruş kazandı.

25' Başakşehir'de sakatlık geçiren Visca'nın tedavisi için sağlık görevlileri oyun alanına girdi.

24' Kaleye oldukça uzak bir mesafede topla buluşan Ömer Bayram sol ayağıyla çok sert vurdu ama top üstten dışarı gitti.

22' Clich'nin sol kanattan yaptığı ortada top Visca'dan sekip Crivelli'nin önünde kaldı. Fransız golcünün vuruşunda kaleci Okan kritik bir kurtarışa imza attı.

20' Konuk ekip son dakikalarda daha fazla topla oynamaya başladı.

17' Epureanu savunma arkasına sarkan Visca'ya güzel bir pas yolladı fakat kalesini zamanında terk eden Okan topu kafayla taça attı.

16' Ömer Bayram'ın atak yönüne göre sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasının biraz önündeki Babel kafayı vurdu ancak top üstten dışarı gitti.

15' İlk dakikalarda topla daha çok oynayan taraf ev sahibi Galatasaray oldu.

12' Ani gelişen Başakşehir atağında sağ kanattaki Caiçara ortasını yaptı ancak Ahmet Çalık araya girerek Crivelli'ye kafa vuruşu şansı tanımadı.

10' Savunmanın en gerisinde topla buluşan Ahmet Çalık'ın kalecisine pası biraz yavaş kalınca Crivelli hareketlendi ancak Okan topu kornere atmayı başardı.

9' Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Babel vurdu ancak etkili değil.

8' Emre Taşdemir'in ortasında araya giren savunma topu kornere gönderdi. İlk köşe vuruşunu ev sahibi ekip kullandı.

6' Ömer'in pasında sol tarafta topla buluşan Emre Taşdemir etkili bir orta yaptı ancak Babel'den önce Başakşehir savunması araya girdi.

3' Babel bu müdahalesiyle sarı kart görüyor. Sınırda bulunan Hollanda futbolcu Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.

3' Konuk ekipte Mehmet Topal Babel ile girdiği mücadelede sakatlık geçiriyor.

1' İlk düdük çaldı ve zorlu mücadele başladı.

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MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray'ın ligin 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 yendiği maçta görev alan oyunculardan Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Florin Andone sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında forma giyemedi.

Teknik direktör Fatih Terim, turuncu-lacivertli takımla oynanan müsabakada bu futbolcuların yerlerine Okan Kocuk, Ryan Donk ve Ryan Babel'i görevlendirdi.

Galatasaray müsabakaya Okan Kocuk, Donk, Ahmet Çalık, Marcao, Mariano Filho, Sofiane Feghouli, Mario Lemina, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Babel, Adem Büyük ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Jean Michael Seri, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi ve Emre Mor oturdu.

SAKATLIĞI OLAN 5 FUTBOLCU KADRODA YOK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan 5 futbolcu, Medipol Başakşehir maçının kadrosunda yer almadı.

Uruguay Milli Takımı'ndan bel ağrısı şikayetiyle dönen kaleci Muslera ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilen Luyindama müsabakada forma giyemedi.

Süper Lig'de Gaziantep FK müsabakasında yaşadığı sakatlık nedeniyle ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilen Andone'nin yanı sıra aşil tendonundaki uzun süreli sakatlığı dolayısıyla İspanya'da tedavi gören Radamel Falcao ile tedavisine devam edilen Şener Özbayraklı maçın kadrosunda bulunmadı.

LEMİNA VE BABEL MAÇA YETİŞTİRİLDİ

Galatasaray'da sakatlıkları geçen Mario Lemina ve Ryan Babel, Medipol Başakşehir maçına ilk 11'de başladı.

Ülkelerinin milli takımlarından sakat dönen Lemina ve Babel, yapılan tedavilerle karşılaşmaya yetiştirildi.

OKAN KOCUK'UN İLK MAÇI

Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'daki ilk resmi maçına çıktı.

Teknik direktör Fatih Terim, sakatlığı bulunan Muslera'nın yerine kalede formayı sezon başında transfer edilen Okan Kocuk'a verdi.

TERİM İLE ARDA TURAN BİR ARAYA GELDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Medipol Başakşehir'de forma giyen eski oyuncusu Arda Turan, maçta bir araya geldi.

Müsabaka öncesinde Terim'in yanına gelen Arda Turan, tecrübeli teknik adama sarılarak kısa bir süre sohbet etti.

HARRY KEWELL'A PLAKET

Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın eski futbolcusu Harry Kewell'a plaket verildi.

Sarı-kırmızılı takımda 2008-2011 yıllarında üç sezon forma giyen Avustralyalı futbolcu plaketini, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın elinden aldı.

Taraftarların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Kewell, saha içinde tribünleri selamladı.

ŞEHİT ÖĞRETMENLER AYBÜKE YALÇIN VE NECMETTİN YILMAZ ANILDI

Galatasaraylı taraftarlar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla açtıkları pankartla şehit öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ile Necmettin Yılmaz'ı andı.

Taraftarlar üzerinde "24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Mekanınız cennet olsun Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz" yazısının bulunduğu pankart açtı.