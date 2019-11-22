Kaos mu var!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeniden alevlenen seçim tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu, yeni bir kongre yapmaya niyetleri olmadığını açıkladı. Sabah gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katılan ve burada A SPOR'un sorularını yanıtlayan Cengiz, Galatasaray'ın 2 yılda 3 kez seçim yaptığını hatırlatarak, "Mahkeme kararına bakmıyorum. Benim halletmem gereken Galatasaray için konular var. 2 yılda 3 seçim, insaf. Zannedersiniz dev bir kaos var. Ben bunu anlamıyorum" dedi.

FLORYA İLE SORUN YOK

Bir aşkın peşinde olduklarını kaydeden Başkan, "Buraya kazık da çakmadık. 'Ekmedim bostan, yemedim karpuz' diye bir laf var. Biz onurumuzla çekilmesini iyi biliriz. Biz bir aşkın bir gönlün sevdanın peşindeyiz bunu herkes böyle bilsin. Camiamın ve çalışanlarımın dikkatini çabasını seçime yönlendirmem. Benim gündeminde başka konular var" diye konuştu. Cengiz, Terim'le ilgili ise, "Florya ile bir sorunumuz yok. Hocayla geçen düğündeydik. O da gülüyor bizde gülüyoruz. Ben basketbola, voleybola hiç birine karışmıyorum" ifadesini kullandı.

KİMSE APTAL DEĞİL

Galatasaray Başkanı, uzayan sakatlığı nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Falcao'yla ilgili de konuştu ve "Falcao, Galatasaray'a sakat gelmedi. Kimse aptal değil. Biz de değiliz" dedi. Kolombiyalı yıldızın tedavisinin sürdüğünü kaydeden Mustafa Cengiz şunları söyledi: Aşırı yüklendi ve ondan ötürü aşil tendonunda iltihap oluştu. Üst düzey futbolcu bunlar, farklı tedaviler gerekiyor. İspanya'ya gitmesi bizim doktorun kontrolü altında. Fazla sürmez dönüşü, Trabzonspor maçına inşallah yetişir.

500 MİLYON TAMAM

Cengiz, 2 yılda 500 milyon liralık vergi ödediklerini söyledi. Başkan, "2 yılda ödediğimiz vergi nakit olarak 288 milyon lira. 200 milyon lira da yapılandırma var. Biz 500 milyon liralık vergiyi hallettik. Bunun 300'ünü ödedik. 104 milyon lirası stopaj olarak amatörlere kaynak aktardık" dedi.