İşte Fatih Terim'in 16'lık yeni prensi: Emin Bayram - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
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İşte 'in 16'lık yeni prensi:

İşte Fatih Terim'in 16'lık yeni prensi: Emin Bayram

'in 12. haftasında 'i konuk ederken mevcut sakatlıklar sebebiyle kadroda büyük revizyona gitmek zorunda kaldı. Stoper eksikliğinden dolayı Terim, kadroya altyapıdan Emin Bayrma'ı dahil etti. Peki oyun tarzıyla 'a benzetilen kimdir? İşte detaylar...

'de 12. hafta açılış karşılaşmasında , 'i konuk ediyor.

Stadyumu'nda oynanan mücadele öncesi sakatlıklardan yakınan sarı-kırmızılı ekipte kadro büyük bir revizyona uğradı.

Teknik direktör sahaya yedek ağırlıklı bir 11 sürerken, yedeklerde bulunan bir isim ise dikkat çekti.

Yıllardır çıkardığı üst düzey oyuncularla bilinen Galatasaray altyapısının yeni yıldızı .

2021-2022 sezonuna kadar profesyonel sözleşme imzalayan Emin Bayram, ilk kez bir resmi maçta kadroya dahil edildi.

Altyaş gruplarında gösterdiği performans ile dikkat çeken ve A Takım ile idmanlara çıkan Bayram'ın, Fatih Terim tarafından ilerleyen dönemlerde sık sık forma şansı bulması bekleniyor.

16 yaşındaki futbolcunun mücadeleci yapısı stili, 11 milyon euro karşılığında Suttgart'ın yolunu tutan 'a benzetiliyor.

Emin Bayram'ın da forma şansı bulması halinde Ozan Kabak gibi iyi bir bonservis ile Avrupa'nın yolunu tutması bekleniyor.

EMİN BAYRAM KİMDİR?

2 Nisan 2003'te 'da doğan Emin Bayram, futbola 2013 yılında Galatasaray altyapısında başladı. Stoper oynayan ve fizik üstünlüğüyle rakiplerine üstünlük sağlayan Emin, soğukkanlı bir şekilde topu oyuna sokmasıyla dikkat çekiyor. Altyaş gruplarında sırasıyla forma giyen Emin, şu sıralar U16 takımında görev alıyor.

Zaman zaman U19'da da forma giyen Emin, 6 kez U15, 16 kez de U16 milli takımında forma giydi.

  1. 22.11.2019
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