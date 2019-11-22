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22 Kasım 2019, Cuma
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'da son buldu!

Galatasaray'da seri son buldu!

'in 12. haftasında , sahasında 'e 1-0 mağlup olurken, sarı-kırmızılı ekibin Türk 'nda uzun süren serisi son buldu.

'in 12. hafta açılış karşılaşmasında , 'i konuk etti. Türk 'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 1-0 kazandı.

Turuncu-lacivertlilerin tek golünü 78. dakikada Gulbrandsen kaydetti.

Bu galibiyetle birlikte Galatasaray'ın Stadyumu'nda 41 maçtır süren serisi son buldu.

Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyordu.

  1. 22.11.2019
  2. Güncelleme: 22.11.2019 23:49
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