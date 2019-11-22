Galatasaray'da seri son buldu!

Süper Lig'in 12. hafta açılış karşılaşmasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 1-0 kazandı.

Turuncu-lacivertlilerin tek golünü 78. dakikada Gulbrandsen kaydetti.

Bu galibiyetle birlikte Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda 41 maçtır süren yenilmezlik serisi son buldu.

Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyordu.