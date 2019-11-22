Galatasaray'da seri son buldu!
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olurken, sarı-kırmızılı ekibin Türk Telekom Stadyumu'nda uzun süren yenilmezlik serisi son buldu.
Süper Lig'in 12. hafta açılış karşılaşmasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 1-0 kazandı.
Turuncu-lacivertlilerin tek golünü 78. dakikada Gulbrandsen kaydetti.
Bu galibiyetle birlikte Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda 41 maçtır süren yenilmezlik serisi son buldu.
Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyordu.
- 22.11.2019
- Güncelleme: 22.11.2019 23:49
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Galatasaray'da seri son buldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.