Galatasaray'da Ryan Babel şoku!

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

Saat 20.30'da başlayacak olan mücadelede öncesi sarı-kırmızılı futbolcular sahada ısınırken, bir sakatlık şoku daha yaşandı.

Hollandalı yıldız Ryan Babel, geçirdiği sakatlık sonrası soyunma odasının yolunu tuttu.

32 yaşındaki futbolcunun durumu belirsizliğini koruyor.