Galatasaray'da Ryan Babel şoku!
Süper Lig'in 12. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray-Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılı futbolcular ısınırken, Hollandalı yıldız Ryan Babel geçirdiği sakatlık sonrası soyunma odasına geçti.
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.
Saat 20.30'da başlayacak olan mücadelede öncesi sarı-kırmızılı futbolcular sahada ısınırken, bir sakatlık şoku daha yaşandı.
Hollandalı yıldız Ryan Babel, geçirdiği sakatlık sonrası soyunma odasının yolunu tuttu.
32 yaşındaki futbolcunun durumu belirsizliğini koruyor.
- 22.11.2019
- Güncelleme: 22.11.2019 20:13
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Galatasaray'da Ryan Babel şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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