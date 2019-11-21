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21 Kasım 2019, Perşembe
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Haberler Galatasaray Haberleri Ve yeni golcü bulundu! Kiralanıyor... Galatasaray son dakika transfer haberleri

Ve yeni golcü bulundu! Kiralanıyor... son dakika haberleri

Ve yeni golcü bulundu! Kiralanıyor... Galatasaray son dakika transfer haberleri

Aslan golcüsünü arıyor... ve 'den yoksun olan sarı kırmızılarda son dakika gelişmesi... Yaşanan sakatlıkların ardından forvet transferini yeniden gündemine alan 'da yeni bir isim gündemde. Sevilla formasını giyen 'la ilgilendiği öne sürüldü.

'nin şok edici sakatlığından sonra forvet transferini yeniden gündemine alan 'da yeni bir isim gündemde... Sarı kırmızılılar'ın Sevilla formasını giyen 'la ilgilendiği öne sürüldü.

Sezon başında 17 milyon Euro karşılığında Salzburg'dan Sevilla'ya olan İsrailli forvet şu ana kadar 'da hiç forma giyemedi. Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın 27 yaşındaki forveti kiralamak için harekete geçtiği öne sürülüyor.

İsrailli golcü Dabbur, en iyi dönemini geçirdiği Red Bull Salzburg'da 128 maçta 72 gol ve 31 asistle oynamıştı.

Zeki Uzundurukan:

  1. 21.11.2019
  2. Güncelleme: 21.11.2019 14:02
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