Ve yeni golcü bulundu! Kiralanıyor... Galatasaray son dakika transfer haberleri
Aslan golcüsünü arıyor... Radamel Falcao ve Florin Andone'den yoksun olan sarı kırmızılarda son dakika gelişmesi... Yaşanan sakatlıkların ardından forvet transferini yeniden gündemine alan Galatasaray'da yeni bir isim gündemde. Sevilla formasını giyen Munas Dabbur'la ilgilendiği öne sürüldü.
Florin Andone'nin şok edici sakatlığından sonra forvet transferini yeniden gündemine alan Galatasaray'da yeni bir isim gündemde... Sarı kırmızılılar'ın Sevilla formasını giyen Munas Dabbur'la ilgilendiği öne sürüldü.
Sezon başında 17 milyon Euro karşılığında Salzburg'dan Sevilla'ya transfer olan İsrailli forvet şu ana kadar La Liga'da hiç forma giyemedi. Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın 27 yaşındaki forveti kiralamak için harekete geçtiği öne sürülüyor.
İsrailli golcü Dabbur, en iyi dönemini geçirdiği Red Bull Salzburg'da 128 maçta 72 gol ve 31 asistle oynamıştı.
- 21.11.2019
- Güncelleme: 21.11.2019 14:02
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Mustafa Cengiz: Falcao bize sakat gelmedi
Toplam 1
Yorum
AL PARAYI TATİL YAP FALCAO TABİ Kİ TÜRKİYE Yİ SEÇECEK. 33 YAŞINDAKİ ADAMA BAŞKA ÜLKEDE YATARAK PARA VERİRLER Mİ?. FALCAO NUN TATİL YERİ TÜRKİYE VE GS.
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Dayanıklılık idmanı yaptı
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah hakemin verdiği kararın hatalı olduğuna karar vererek Tahkim Kurulu cezasını af eder ?
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‘İlk tercihim Melnjak olur’
Toplam 1
Yorum
rumuz şu adamı fenere alın iyi topçu fenerde daha baskılı oynarsa daha iyi bir sol bekimiz olur
Ve yeni golcü bulundu! Kiralanıyor... Galatasaray son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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