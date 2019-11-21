Ve yeni golcü bulundu! Kiralanıyor... Galatasaray son dakika transfer haberleri

Florin Andone'nin şok edici sakatlığından sonra forvet transferini yeniden gündemine alan Galatasaray'da yeni bir isim gündemde... Sarı kırmızılılar'ın Sevilla formasını giyen Munas Dabbur'la ilgilendiği öne sürüldü.

Sezon başında 17 milyon Euro karşılığında Salzburg'dan Sevilla'ya transfer olan İsrailli forvet şu ana kadar La Liga'da hiç forma giyemedi. Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın 27 yaşındaki forveti kiralamak için harekete geçtiği öne sürülüyor.

İsrailli golcü Dabbur, en iyi dönemini geçirdiği Red Bull Salzburg'da 128 maçta 72 gol ve 31 asistle oynamıştı.