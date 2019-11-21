Ahmet Bulut resmen açıkladı! Falcao ne zaman sahalara dönecek?
Menajer Ahmet Bulut'tan son dakika Radamel Falcao açıklaması geldi. Bulut, Kolombiyalı golcünün yakın zamanda sahalara döneceğini duyurdu. Falcao'nun günde 6-7 saat idman yaptığını duyuran Bulut, "2-3 hafta sonra yüzde 100 olarak sahalara döner diye düşünüyorum" dedi.
Galatasaray'ın uzun süredir sakatlığı devam eden dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao ile ilgili bir açıklamada Ahmet Bulut'tan geldi.
Falcao'nun Galatasaray'a gelmesinde büyük rol oynayan Bulut, yıldız futbolcunun ne zaman sahalara döneceğini de açıkladı.
Ahmet Bulut'un yaptığı Falcao açıklaması...
"6-7 SAAT İDMAN YAPIYOR"
"Falcao transfer olmadan önce bir ağrısı vardı ama gayet normal, transfer sürecinde idmana çıkamamıştı. 2-3 hafta sonra yüzde 100 olarak sahalara döner diye düşünüyorum. Kendisi çok üzgün, büyük beklentilerle geldi. Ailesi de mutlu. Çok çabuk dönmek istiyor ve 6-7 saat idman yapıyor. Ben inanıyorum erkenden dönecek. 1 sene daha sözleşmesi vardı, buradan daha fazla para alıyordu Monaco'da. Şampiyonlar Ligi ve taraftar için geldi. Galatasaray'a para için gelmedi. Para için olsaydı Amerika ya da Çin'e giderdi."
- 21.11.2019
- Güncelleme: 21.11.2019 14:41
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Mustafa Cengiz: Falcao bize sakat gelmedi
Toplam 1
Yorum
AL PARAYI TATİL YAP FALCAO TABİ Kİ TÜRKİYE Yİ SEÇECEK. 33 YAŞINDAKİ ADAMA BAŞKA ÜLKEDE YATARAK PARA VERİRLER Mİ?. FALCAO NUN TATİL YERİ TÜRKİYE VE GS.
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Dayanıklılık idmanı yaptı
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah hakemin verdiği kararın hatalı olduğuna karar vererek Tahkim Kurulu cezasını af eder ?
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‘İlk tercihim Melnjak olur’
Toplam 1
Yorum
rumuz şu adamı fenere alın iyi topçu fenerde daha baskılı oynarsa daha iyi bir sol bekimiz olur
Ahmet Bulut resmen açıkladı! Falcao ne zaman sahalara dönecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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