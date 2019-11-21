Ahmet Bulut resmen açıkladı! Falcao ne zaman sahalara dönecek? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Kasım 2019, Perşembe
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resmen açıkladı! Falcao ne zaman sahalara dönecek?

Ahmet Bulut resmen açıkladı! Falcao ne zaman sahalara dönecek?

Menajer 'tan son dakika açıklaması geldi. Bulut, Kolombiyalı golcünün yakın zamanda sahalara döneceğini duyurdu. Falcao'nun günde 6-7 saat idman yaptığını duyuran Bulut, "2-3 hafta sonra yüzde 100 olarak sahalara döner diye düşünüyorum" dedi.

'ın uzun süredir sakatlığı devam eden dünyaca ünlü golcüsü ile ilgili bir açıklamada 'tan geldi.

Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması!

Falcao'nun Galatasaray'a gelmesinde büyük rol oynayan Bulut, yıldız futbolcunun ne zaman sahalara döneceğini de açıkladı.

Ahmet Bulut'un yaptığı Falcao açıklaması...

"6-7 SAAT İDMAN YAPIYOR"

"Falcao transfer olmadan önce bir ağrısı vardı ama gayet normal, transfer sürecinde idmana çıkamamıştı. 2-3 hafta sonra yüzde 100 olarak sahalara döner diye düşünüyorum. Kendisi çok üzgün, büyük beklentilerle geldi. Ailesi de mutlu. Çok çabuk dönmek istiyor ve 6-7 saat idman yapıyor. Ben inanıyorum erkenden dönecek. 1 sene daha sözleşmesi vardı, buradan daha fazla para alıyordu Monaco'da. Şampiyonlar Ligi ve taraftar için geldi. Galatasaray'a para için gelmedi. Para için olsaydı Amerika ya da 'e giderdi."

  1. 21.11.2019
  2. Güncelleme: 21.11.2019 14:41
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