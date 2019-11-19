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19 Kasım 2019, Salı
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Yükseliş zamanı

Yükseliş zamanı

 Lig'de oynadığı son 6 maçta 5 mağlubiyet alan Denizlispor, 'a bileniyor. Ligde 11 puanla 14'üncü sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, evinde bu kabusa son vermenin planlarını yaptı.

Lig'de oynadığı son 6 maçta 5 mağlubiyet alan Denizlispor, 'a bileniyor. Ligde 11 puanla 14'üncü sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, evinde bu kabusa son vermenin planlarını yaptı. İç sahada sezonun ilk haftasında 'ı yendikten sonra taraftarının önünde çıktığı 4 maçı da kaybeden Horoz'un teknik direktörü , "Maça iyi hazırlanıyoruz. Yükselişe geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Kulüp başkanı Ali Çetin de milli arayı çok iyi değerlendirdiklerini dile getirdi. Yoğun antrenmanlar yaptıklarını ifade eden Çetin, "İnşallah Rizespor maçında farklı bir Denizlispor izletiriz. Hedefimiz 3 puan, kolay bir maç değil. Bizim için önemli olan rakiplerdir. Kazanmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Taraftarımız bizi bu mücadelede de yalnız bırakmayacaktır" diye konuştu.

OLCAY'DAN ÖZÜR GELDİ

'nin tecrübeli oyuncusu , konuk olduğu bir kanalında ''nin 3 büyük takımında, Denizli'yi de katıyorum içine' sözlerine 'Allah Allah' yanıtı vererek Denizli taraftarların tepkisini çekmişti. Sosyal medyadan özür metni yayımlayan tecrübeli oyuncu, göstereceği performansla kendini affettireceğini söyledi.

  1. 19.11.2019
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