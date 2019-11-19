Yükseliş zamanı

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 5 mağlubiyet alan Denizlispor, Çaykur Rizespor'a bileniyor. Ligde 11 puanla 14'üncü sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, evinde bu kabusa son vermenin planlarını yaptı. İç sahada sezonun ilk haftasında Galatasaray'ı yendikten sonra taraftarının önünde çıktığı 4 maçı da kaybeden Horoz'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Maça iyi hazırlanıyoruz. Yükselişe geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Kulüp başkanı Ali Çetin de milli arayı çok iyi değerlendirdiklerini dile getirdi. Yoğun antrenmanlar yaptıklarını ifade eden Çetin, "İnşallah Rizespor maçında farklı bir Denizlispor izletiriz. Hedefimiz 3 puan, kolay bir maç değil. Bizim için önemli olan rakiplerdir. Kazanmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Taraftarımız bizi bu mücadelede de yalnız bırakmayacaktır" diye konuştu.

OLCAY'DAN ÖZÜR GELDİ

Denizli'nin tecrübeli oyuncusu Olcay Şahan, konuk olduğu bir Youtube kanalında 'Türkiye'nin 3 büyük takımında, Denizli'yi de katıyorum içine' sözlerine 'Allah Allah' yanıtı vererek Denizli taraftarların tepkisini çekmişti. Sosyal medyadan özür metni yayımlayan tecrübeli oyuncu, göstereceği performansla kendini affettireceğini söyledi.