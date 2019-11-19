Nzonzi'yi gölgede bıraktı

Roma'dan kiralanan Steven Nzonzi beklentileri karşılayamadı. G.Saray 12.6'yla, Malatyaspor'dan (12.1) sonra ligin en az top çalan takımı... Bu işi üstlenmesi gereken Nzonzi'nin, maç başına çaldığı top sadece 0.9. Lemina'nın ön libero oynadığı iki maçta 2.1 top çalma istatistiği yakalamasından sonra Terim, 8 numara olarak transfer ettiği Gabonlu oyuncuyu ön liberoya kaydırma kararı aldı. Ayrıca Nzonzi isterse devre arasında Roma'ya geri dönebilecek.