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19 Kasım 2019, Salı
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'yi gölgede bıraktı

Nzonzi'yi gölgede bıraktı

'nın ön libero oynadığı iki maçta 2.1 top çalma istatistiği yakalamasından sonra Terim, 8 numara olarak ettiği Gabonlu oyuncuyu ön liberoya kaydırma kararı aldı.

'dan kiralanan Steven beklentileri karşılayamadı. G.Saray 12.6'yla, Malatyaspor'dan (12.1) sonra ligin en az top çalan takımı... Bu işi üstlenmesi gereken Nzonzi'nin, maç başına çaldığı top sadece 0.9. 'nın ön libero oynadığı iki maçta 2.1 top çalma istatistiği yakalamasından sonra Terim, 8 numara olarak ettiği Gabonlu oyuncuyu ön liberoya kaydırma kararı aldı. Ayrıca Nzonzi isterse devre arasında Roma'ya geri dönebilecek.

  1. 19.11.2019
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