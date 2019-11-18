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18 Kasım 2019, Pazartesi
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'den sonra Muslera'dan da kötü haber

Ryan Babel'den sonra Muslera'dan da kötü haber

'nın EURO 2020 Elemeleri'nde Estonya ile oynayacağı maç öncesinde sakatlanan kadrodan çıkarıldı. Bu gelişmenin ardından Galatasaray yaptığı açıklama ile Fernando Muslera'nın da belindeki ağrılar nedeniyle Uruguay Milli Takımı kadrosundan çıkartıldığını duyurdu.

Galatasaray'da forvet krizi artıyor... Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun tedavisi için yeniden İspanya'ya gidecek olması ve Florin Andone'nin ciddi sakatlık yaşamasının ardından bir kötü haber de 'den geldi.

resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile tecrübeli futbolcunun Estonya maçı öncesinde kadrodan çıkartıldığını duyurdu. Oyuncunun sakatlık derecesi henüz bilinmiyor.

Forvet mevkisinde iki as ismi sakatlık yaşayan sarı-kırmızılı takımda, alternatif olarak kullanılan Ryan Babel'in de sakatlanması moralleri bozdu. Terim'in mevcut kadroda ileri uçta oynatabileceği isimler arasında Adem Büyük ile genç futbolcu Erencan Yardımcı bulunuyor.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera da belindeki ağrıları nedeniyle milli takım kadrosundan çıkartıldı. Konuya ilişkin kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Macaristan ile oynadıkları maçın ardından bel ağrıları nedeniyle Uruguay Milli Takımı kampından ayrılan Fernando Muslera ve Hollanda Milli Takımı'nda sol dizinden yaşadığı sakatlık sonrası kadrodan çıkarılan Ryan Babel'in sağlık durumları hakkındaki açıklama, oyuncularımızın İstanbul'a döndükten sonra gerçekleştirilecek tetkiklerinin ardından yapılacak.

Galatasaray'a bir kötü haber de Babel'den

  1. 18.11.2019
  2. Güncelleme: 18.11.2019 13:36
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