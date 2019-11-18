Fatih Terim her konuşmasında 'ocak' vurgusu yaptı! Galatasaray'da revizyon nasıl olacak?

Galatasaray'da değişim için gözler ocak ayına çevrildi.

Teknik direktör Fatih Terim'in sık sık dile getirdiği revizyon nasıl gerçekleşecek?

Terim'in öncelikli planı, sarı kırmızılı takımın iki bek Mariano ve Yuto Nagatomo ile yolları ayırmak. Sezon başında konratı uzatılan Selçuk İnan'ı da kadroda düşünmeyen tecrübeli teknik adamın Belhanda ve Feghouli için ise olası tekliflere göre karar vermesi bekleniyor. Ayrıca tedavi süreci beklenenden uzun sürecek olan Florin Andone'nin kiralık sözleşmesinin fesh edilip, yeni bir forvet oyuncusunun kadroya katılması da gündemde.

Fakat Galatasaray'ın devre arası revizyonunu gerçekleştirmesini zorlaştıran önemli etkenler var. Bunların başında ise UEFA ile yapılan anlaşmanın getirdiği kısıtlamalar yer alıyor.

Kadroya oyuncu dahil edebilmek için satış gerçekleştirmesi gereken sarı kırmızılı takımda yolların ayrılması düşünülen Mariano ve Nagatomo'nun sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Bu durum oyuncular ile yollar ayrılırken Galatasaray'ın elini rahatlatabilir fakat yerlerine alınması düşünülen isimler için kaynağın nasıl oluşturulacağı ise merak konusu.

Olası teklifler halinde transferlerine izin verilebilecek olan Belhanda ve Feghouli'nin aldıkları yüksek maaşlar ise iki ismin takımdan ayrılmasını oldukça zorlaştırıyor.

Galatasaray'ı bu revizyonda zorlayacak bir diğer faktör ise kadrodaki yabancı oyuncu sayısı. Sarı kırmızılı takımda lisans çıkarılmayan Martin Linnes ile birlikte 15 yabancı oyuncu bulunuyor. Andone'nin kiralık sözleşmesi fesh edilmesi durumunda kontenjanda açılan yer Linnes için kullanılacak.

Takıma dahil edilmesi planlanan yabancı oyuncular için de kontenjanda yer açmak zorunda olan Galatasaray'da savunmanın merkezindeki iki isim Marcao ve Luyindama için gelecek teklifler de değerlendirmeye alınabilir. Özellikle Şampiyonlar Ligi performansı ile İngiliz kulüplerinin listesine giren Luyindama için tatmin edici bir teklif gelmesi halinde yolların ayrılması gündeme gelebilir.

Bu durumda da savunmaya yeni bir takviye yapması gerekecek olan Galatasaray'ın, kısıtlı ekonomik kaynaklar ve dolu olan yabancı kontenjanıyla geniş kapsamlı revizyonu nasıl gerçekleştireceği merak konusu.