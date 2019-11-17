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17 Kasım 2019, Pazar
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bu kötü huyundan kurtulmak zorunda

Galatasaray bu kötü huyundan kurtulmak zorunda

 Ligi'nin en az koşan takımı olan 'de de gerilerde kalan G.Saray'da hedef kondisyon sorununu aşmak.

Ligi'nin en az koşan takımı olan 'de de gerilerde kalan G.Saray'da hedef kondisyon sorununu aşmak. Teknik direktör 'in yardımcılarıyla yaptığı görüşmede fizik kapasiteyi bir an önce artırmayı istediği belirtildi. Ayrıca bireysel değil takım halinde pres yapılmasını isteyen tecrübeli hoca, bu istekleri karşılayacak isimleri rakibe bakmadan sahaya süreceği kaydedildi. ve Brugge maçlarında yine genç isimler bekleniyor.

  1. 17.11.2019
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