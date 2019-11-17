Galatasaray bu kötü huyundan kurtulmak zorunda
Şampiyonlar Ligi'nin en az koşan takımı olan Süper Lig'de de gerilerde kalan G.Saray'da hedef kondisyon sorununu aşmak.
Şampiyonlar Ligi'nin en az koşan takımı olan Süper Lig'de de gerilerde kalan G.Saray'da hedef kondisyon sorununu aşmak. Teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarıyla yaptığı görüşmede fizik kapasiteyi bir an önce artırmayı istediği belirtildi. Ayrıca bireysel değil takım halinde pres yapılmasını isteyen tecrübeli hoca, bu istekleri karşılayacak isimleri rakibe bakmadan sahaya süreceği kaydedildi. Başakşehir ve Brugge maçlarında yine genç isimler bekleniyor.
- 17.11.2019
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