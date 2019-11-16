Galatasaray - Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yayın bilgileri...

Galatasaray lige verilen milli arayı değerlendirmeden geçmek istemiyor... Sarı Kırmızılı ekip bu kapsamda TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'la hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Fatih Terim, milli oyuncuların yokluğunda mümkün olan en ideal 11'i sahaya sürmeyi planlıyor. Peki, Galatasaray - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte yanıtı...

Galatasaray - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Kulübü'den yapılan açıklamada, 16 Kasım'da TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile maç yapılacağı duyuruldu.. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki karşılaşmanın saat 13.00'te başlayacağı belirtildi.

HAZIRLIKLAR İDMANLA DEVAM ETTİ

Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Kanat ve şut çalışmasıyla devam eden antrenmanın yenilenme koşusuyla sona erdiği kaydedildi. Antrenmana milli takımlarında bulunan futbolcuların katılmadığı aktarıldı.