Galatasaray - Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yayın bilgileri...
Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12 haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor... Milli ara kapsamında boşluğu değerlendiren Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapılacağını duyurdu. Galatasaraylı taraftarlar, Galatasaray - Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtlarını merak ediyor... Peki, Galatasaray - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ayrıntılar ve mücadelenin yayın bilgileri haberimizde...
Galatasaray lige verilen milli arayı değerlendirmeden geçmek istemiyor... Sarı Kırmızılı ekip bu kapsamda TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'la hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Fatih Terim, milli oyuncuların yokluğunda mümkün olan en ideal 11'i sahaya sürmeyi planlıyor. Peki, Galatasaray - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte yanıtı...
Galatasaray - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray Kulübü'den yapılan açıklamada, 16 Kasım'da TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile maç yapılacağı duyuruldu.. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki karşılaşmanın saat 13.00'te başlayacağı belirtildi.
HAZIRLIKLAR İDMANLA DEVAM ETTİ
Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Kanat ve şut çalışmasıyla devam eden antrenmanın yenilenme koşusuyla sona erdiği kaydedildi. Antrenmana milli takımlarında bulunan futbolcuların katılmadığı aktarıldı.
- 16.11.2019
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