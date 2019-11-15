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15 Kasım 2019, Cuma
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Cengiz'le yola devam

Cengiz'le yola devam

Yönetimin idari olarak ibra edilmemesinin ardından açılan karşılıklı davada dün taraflar uzlaşamadı. Dosya bilirkişiye gönderildi, da ’a erteledi.

kurulunun, idari yönden ibra edilmedikleri genel kurul kararının iptaline yönelik açtıkları bir kez daha ertelendi. Yargılamaya ilişkin Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Mahmut Recevik adına konuşan avukat Ömer Faruk Kırbıyık, davalarının daha önce Yargıtay Genel Hukuk Kurulu tarafından incelendiğini ve idari ibrasızlık kararının iptaline karar verildiğini hatırlatarak, "Somut olayda da aynı davalıya karşı idari ibrasızlığın iptali talep edildiğinden davamızın kabulünü talep ederiz" dedi.

UZLAŞAMADILAR

Beyanı sorulan davalı feri müdahillerin avukatlarından Kıraç Aras ise "Mahkemenizce verilen bu karara itiraz ediyoruz ve karşı tarafın tedbir taleplerinin reddini istiyoruz. İstinaf mahkemesi kesin olarak karar vermiştir ve herhangi bir itiraz yolu da açık değildir" diye konuştu. Tarafların uzlaşmayı kabul etmemesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için iki hafta süre verilmesini ve dosyanın bilirkişiye gönderilmesini kararlaştırdı. Dava 2020'ye ertelenirken yönetim de rahat bir nefes aldı.

  1. 15.11.2019
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