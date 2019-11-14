"Galatasaray yönetimi seçime gitmek zorunda değil" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri "Galatasaray yönetimi seçime gitmek zorunda değil"

" yönetimi seçime gitmek zorunda değil"

"Galatasaray yönetimi seçime gitmek zorunda değil"

yönetiminin avukatı Ömer Faruk , A Spor'da Son Sayfa programına telefonla bağlanarak sarı kırmızılı kulübün gündemine dair açıklamalard bulundu. Kırbıyık, "Başkanın ve bütün yönetim kurulu üyelerinin bir kararı alınması halinde seçime katılması önünde herhangi hukuki bir engel kalmadı" dedi.

yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugünkü duruşmada 3 hususa ilişkin sonuç çıktı. Birincisi, Sayın Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyemiz Kaan Kançal'ın talepleri kabul edildi ve bu davaya müdahil oldular. İkincisi, mahkevenin vermiş olduğu yürütmenin durdurulması kararı kaldırılmadı ve yönetimin seçime gitme zorunluluğu kalmadı. Üçüncüsü, başkanın ve bütün yönetim kurulu üyelerinin bir seçim kararı alınması halinde seçime katılması önünde herhangi hukuki bir engel kalmadı."

  1. 15.11.2019
  2. Güncelleme: 15.11.2019 00:48
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"Galatasaray yönetimi seçime gitmek zorunda değil" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN