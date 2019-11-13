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13 Kasım 2019, Çarşamba
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: Gündemimde şu an yok!

Mustafa Cengiz: Gündemimde şu an seçim yok!

Başkanı kulüp televizyonuna gündeme dair açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen Cengiz, 'Gündemimizde şu an yok' dedi.

Başkanı kulüp televizyonunda katıldığı bir programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen Cengiz 'İbrasızlık sonrası bıraksaydım arkamda kaçtı diyeceklerdi' şeklinde konuştu.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satır başları:

"İbra edilmediğim anda ayrılabilirdim, çok kolaydı. Bana 'kaçtı' demesinler diye ayrılmadım. O gün ayrılsam, arkamdan 'kaçtı' diyeceklerdi. En az 10 futbolcunun serbest kalma durumu vardı."

"14 arkadaşımız evet deseydi, o gün idari açıdan ibra edilecektik. Biz 2525 oyla seçilmişiz. 3 adaya da saygı duyuyorum, hepsinin oylarının toplamından fazla. Seçimle gelenin seçimle gittiği ortamda, ben bunu kabul edemedim. Galatasaray benim sevdam."

"Ben bir davayı sürdürebilmek, daha müreffeh bir Galatasaray verme hevesindeyim. Bu nedenle mücadeleye devam dedim. Mücadeleyi terk edecek, cepheyi bırakıp kaçacak insanlardan değilim. Benim atalarım da öyle.

"Taraftarımıza, camiamıza seslenmek istiyorum, ben diyorum ki şu anda gündemimde yok. Uğraştığımız işler var."

"Bazı üye arkadaşlarımızın yargıya müdahalesi var. Mücadele ediyorlar bizim seçime girmememiz için. 'Seçime gir, imza topla Mustafa Cengiz' demiyorlar. Eşit şartlarda düello edersiniz, bu tam tersine."

"Seçime gidelim, Mustafa Cengiz olmasın'. Ben buna da peki diyorum ama taraftarıma laf anlatamam, bunun için mücadele etmem gerek."

"Mahkeme ne karar verirse, ben ona hazırım. Hiç de beis duymam. Taraftara anlatmam gerek. Bana popülist diyorlar utanmadan. Evet ben popülistim, taraftarın popülistiyim. Taraftar olmazsa ben yokum."

"Yarın eğer mahkeme derse 'Seçime gideceksiniz, Mustafa Cengiz olmayacak', başım gözüm üstüne. Ne diyebilirim? Tekrar tekrar ben de yoruldum. Galatasaray için hizmet etmeye çalışıyorum, mahkeme mahkeme koşturmak istemiyorum."

"Galatasaray bir raya girdi. Ben kimseyi kötüleme anlamında konuşmuyorum. Görevi devraldığımda transfer yasağı vardı, insanlar unuttu bunları. 2 yılda her şeyi unuttular."

  1. 13.11.2019
  2. Güncelleme: 13.11.2019 21:18
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