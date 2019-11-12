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12 Kasım 2019, Salı
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deplasmanda 'le karşılaşacak

Galatasaray Doğa Sigorta deplasmanda EWE Baskets'le karşılaşacak

Basketbol ULEB D Grubu 7. haftasında , temsilcisi 'e konuk olacak. Oldenburg şehrindeki Kleine EWE Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Grupta ilk 6 maçında 4 galibiyet, 2 yenilgi alan , haftaya 2. sırada girdi. 'daki ilk maçta rakibini 92-79 mağlup eden sarı-kırmızılılar, 'dan da galibiyetle dönmesi durumunda son 16 turuna kalma adına önemli bir adım atacak.

'in ise grupta üçer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.

  1. 12.11.2019
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