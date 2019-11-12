Galatasaray Doğa Sigorta deplasmanda EWE Baskets'le karşılaşacak

Grupta ilk 6 maçında 4 galibiyet, 2 yenilgi alan Galatasaray Doğa Sigorta, haftaya 2. sırada girdi. İstanbul'daki ilk maçta rakibini 92-79 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Almanya'dan da galibiyetle dönmesi durumunda son 16 turuna kalma adına önemli bir adım atacak.

EWE Baskets'in ise grupta üçer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.