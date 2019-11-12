Galatasaray Doğa Sigorta deplasmanda EWE Baskets'le karşılaşacak
Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu 7. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, Almanya temsilcisi EWE Baskets'e konuk olacak. Oldenburg şehrindeki Kleine EWE Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
Grupta ilk 6 maçında 4 galibiyet, 2 yenilgi alan Galatasaray Doğa Sigorta, haftaya 2. sırada girdi. İstanbul'daki ilk maçta rakibini 92-79 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Almanya'dan da galibiyetle dönmesi durumunda son 16 turuna kalma adına önemli bir adım atacak.
EWE Baskets'in ise grupta üçer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.
- 12.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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