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11 Kasım 2019, Pazartesi
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'dan radikal karar! ...

Galatasaray'dan radikal karar! Mario Lemina...

Teknik Direktörü , 'Sezonun en iyi futbollarından biri' olarak gösterdiği Gaziantep maçındaki performansın temelinde 'nın 6 numara sergilediği başarılı performansın yattığına inanıyor. Terim bu kapsamda taktiksel bir değişime hazırlanma kararı aldı.

Teknik Direktörü , takımın Gaziantep'te daha iyi görünmesinin, tempolu oynamasının ve galibiyete ulaşmasının merkezinde 'nın performansının olduğuna inanıyor.

Nzonzi yerine savunma önünde oynayan ve burada topu alıp dikine hızlı mesafe kat edebilen Mario Lemina, böylece sarı kırmızılıların daha çok pozisyon bulmasını sağladı. Dikine futboluyla takımı daha tempolu oynayan Gabonlu yıldız, bundan sonra Nzonzi yerine savunma önünde oynamayı sürdürecek.

Mario Lemina'nın etrafına orta saha şekillendirecek olan Fatih Terim, temposu en yüksek oyuncularına formayı teslim edecek. Gaziantep maçında olduğu gibi Lemina'nın yanında oynayınca, sezonun başarılı isimlerinden olan Ömer Bayram'ın da performansı katlanmış oldu.

BEKLERE UYARI: OPSİYON SAĞLAYIN!

Bekte oynayan oyuncular da Mario Lemina'ya adapte olması konusunda uyarılacak. Sık sık hücum bindirmeleri talep eden Fatih Terim, Gabonlu yıldız topu aldığı anda opsiyon olmaları ve geride kalmamaları konusunda bek oyuncularına talimat verlecek.

Galatasaray'ın 1 sezonluğuna Southampton'dan kiraladığı 26 yaşındaki Mario Lemina için satın alma opsiyonu ise 16 milyon euro olarak belirlendi. Lemina, şu ana kadar sarı kırmızılı formayla 8 maçta 542 dakika süre aldı.

  1. 11.11.2019
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