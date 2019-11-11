Galatasaray'da Andone şoku

Galatasaray, Gaziantep maçıyla yara sardı ama Florin Andone'yi kaybetti. Rumen oyuncu, maçın başlarında sakatlanmış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Romanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre oyuncunun sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık olduğu ifade edildi. Bu nedenle milli takıma çağrılmayan Andone'un durumunun ciddi olduğu ve ameliyat olma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.