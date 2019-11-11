Galatasaray'da Andone şoku
Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep'i 2-0 mağlup eden Galatasaray'da sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Florin Andone'nin sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık olduğu ifade edildi.
Galatasaray, Gaziantep maçıyla yara sardı ama Florin Andone'yi kaybetti. Rumen oyuncu, maçın başlarında sakatlanmış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Romanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre oyuncunun sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık olduğu ifade edildi. Bu nedenle milli takıma çağrılmayan Andone'un durumunun ciddi olduğu ve ameliyat olma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.
- 11.11.2019
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Galatasaray'da Andone şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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