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11 Kasım 2019, Pazartesi
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'da Andone şoku

Galatasaray'da Andone şoku

'in 11. haftasında 'i 2-0 mağlup eden 'da sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 'nin sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık olduğu ifade edildi.

, maçıyla yara sardı ama 'yi kaybetti. Rumen oyuncu, maçın başlarında sakatlanmış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Romanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre oyuncunun sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık olduğu ifade edildi. Bu nedenle milli takıma çağrılmayan Andone'un durumunun ciddi olduğu ve ameliyat olma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

  1. 11.11.2019
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