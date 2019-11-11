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11 Kasım 2019, Pazartesi
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"Bu sevinci özlemiştim"

"Bu sevinci özlemiştim"

Süper Lig'in 11. haftasında 'i 2-0 mağlup eden 'da ikinci golü kaydeden Sofiane , "Gol sevinci yaşamayı özlemiştim. Umarım bu duyguyu yaşamaya devam ederim" dedi.

Antep maçında bu sezonki gol siftahını yapan , gelecek haftalar için olumlu sinyaller verdi. Sezona tutuk başlayan Cezayirli futbolcu, "Gol sevinci yaşamayı özlemiştim. Umarım bu duyguyu yaşamaya devam ederim" dedi. Feghouli'nin 1 de asisti var.

  1. 11.11.2019
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