"Bu sevinci özlemiştim"

Antep maçında bu sezonki gol siftahını yapan Feghouli, gelecek haftalar için olumlu sinyaller verdi. Sezona tutuk başlayan Cezayirli futbolcu, "Gol sevinci yaşamayı özlemiştim. Umarım bu duyguyu yaşamaya devam ederim" dedi. Feghouli'nin 1 de asisti var.