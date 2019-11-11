"Bu sevinci özlemiştim"
Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep'i 2-0 mağlup eden Galatasaray'da ikinci golü kaydeden Sofiane Feghouli, "Gol sevinci yaşamayı özlemiştim. Umarım bu duyguyu yaşamaya devam ederim" dedi.
Antep maçında bu sezonki gol siftahını yapan Feghouli, gelecek haftalar için olumlu sinyaller verdi. Sezona tutuk başlayan Cezayirli futbolcu, "Gol sevinci yaşamayı özlemiştim. Umarım bu duyguyu yaşamaya devam ederim" dedi. Feghouli'nin 1 de asisti var.
- 11.11.2019
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
"Bu sevinci özlemiştim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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