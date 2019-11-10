Sofiane Feghouli'den mesaj var! Fatih Terim...
Gaziantep FK karşısında Galatasaray’ın ikinci golünü atan Sofiane Feghouli, maç sonrası Fatih Terim’e mesaj gönderdi. Cezayirli oyuncu, "Her maçta 90 dakika oynamam gerekiyor" dedi.
Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Gaziantep FK galibiyetinin ardından konuştu. Cezayirli futbolcu, "Fiziksel olarak her geçen gün daha iyi hissediyorum. Her maçta 90 dakika oynamam gerekiyor" dedi.
Feghouli, Gaziantep maçıyla ilgili, "Çok mutluyum. Sadece attığım gol için değil, kazandığımız için de. Takım olarak olumlu işler yaptık. İlk dakikadan son dakikaya kadar herkes mücadele etti" değerlendirmesini yaptı.
- 10.11.2019
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
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METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Sofiane Feghouli'den mesaj var! Fatih Terim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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