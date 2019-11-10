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10 Kasım 2019, Pazar
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'den mesaj var! ...

Sofiane Feghouli'den mesaj var! Fatih Terim...

FK karşısında ’ın ikinci golünü atan , maç sonrası ’e mesaj gönderdi. Cezayirli oyuncu, "Her maçta 90 dakika oynamam gerekiyor" dedi.

'ın Cezayirli yıldızı , FK galibiyetinin ardından konuştu. Cezayirli futbolcu, "Fiziksel olarak her geçen gün daha iyi hissediyorum. Her maçta 90 dakika oynamam gerekiyor" dedi.

Feghouli, Gaziantep maçıyla ilgili, "Çok mutluyum. Sadece attığım gol için değil, kazandığımız için de. Takım olarak olumlu işler yaptık. İlk dakikadan son dakikaya kadar herkes mücadele etti" değerlendirmesini yaptı.

  1. 10.11.2019
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