Nouma-Babel tartışması sürüyor! "Bir dahaki sefere beni etiketle" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
10 Kasım 2019, Pazar
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Nouma-Babel tartışması sürüyor! "Bir dahaki sefere beni etiketle"

Nouma-Babel tartışması sürüyor! "Bir dahaki sefere beni etiketle"

'ın Hollandalı futbolcusu , maçından sonra "Pamuk şeker bugün bir şey yazmış mı" şeklinde tweet atan 'ya yanıt verdi.

'ın Hollandalı futbolcusu ile 'ın eski yıldızı arasındaki söz düellosu sürüyor.

Sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'nde ile oynadığı maçtan önce Beşiktaş'ın 'a 8-0 mağlup olduğu maçla ilgili paylaşımda bulunan Ryan Babel siyah-beyazlıların büyük tepkisini çekmişti.

Pascal Nouma ise Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 yenildiği mücadelenin ardından Babel'i kastederek "Pamuk şeker bugün bir şey yazmış mı?" paylaşımını yapmıştı.

BABEL'DEN YANIT GELDİ

İkili arasındaki sözlü tartışmada bu kez Ryan Babel cephesinden yanıt geldi. Hollandalı futbolcu Twitter hesabından Nouma'yı etiketleyerek "Sakin ol dostum. Gündemde kalmanın zor olduğunu biliyorum. Bir dahaki sefere beni etiketle" ifadelerini kullandı.


  1. 10.11.2019
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