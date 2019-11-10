Nouma-Babel tartışması sürüyor! "Bir dahaki sefere beni etiketle"

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel ile Beşiktaş'ın eski yıldızı Pascal Nouma arasındaki söz düellosu sürüyor.

Sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadığı maçtan önce Beşiktaş'ın Liverpool'a 8-0 mağlup olduğu maçla ilgili paylaşımda bulunan Ryan Babel siyah-beyazlıların büyük tepkisini çekmişti.

Pascal Nouma ise Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 yenildiği mücadelenin ardından Babel'i kastederek "Pamuk şeker bugün bir şey yazmış mı?" paylaşımını yapmıştı.

BABEL'DEN YANIT GELDİ

İkili arasındaki sözlü tartışmada bu kez Ryan Babel cephesinden yanıt geldi. Hollandalı futbolcu Twitter hesabından Nouma'yı etiketleyerek "Sakin ol dostum. Gündemde kalmanın zor olduğunu biliyorum. Bir dahaki sefere beni etiketle" ifadelerini kullandı.



