Nouma-Babel tartışması sürüyor! "Bir dahaki sefere beni etiketle"
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Real Madrid maçından sonra "Pamuk şeker bugün bir şey yazmış mı" şeklinde tweet atan Pascal Nouma'ya yanıt verdi.
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel ile Beşiktaş'ın eski yıldızı Pascal Nouma arasındaki söz düellosu sürüyor.
Sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadığı maçtan önce Beşiktaş'ın Liverpool'a 8-0 mağlup olduğu maçla ilgili paylaşımda bulunan Ryan Babel siyah-beyazlıların büyük tepkisini çekmişti.
Pascal Nouma ise Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 yenildiği mücadelenin ardından Babel'i kastederek "Pamuk şeker bugün bir şey yazmış mı?" paylaşımını yapmıştı.
BABEL'DEN YANIT GELDİ
İkili arasındaki sözlü tartışmada bu kez Ryan Babel cephesinden yanıt geldi. Hollandalı futbolcu Twitter hesabından Nouma'yı etiketleyerek "Sakin ol dostum. Gündemde kalmanın zor olduğunu biliyorum. Bir dahaki sefere beni etiketle" ifadelerini kullandı.
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Nouma-Babel tartışması sürüyor! "Bir dahaki sefere beni etiketle" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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