Gerçek Aslan!

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, Süper Lig'e tutundu. Real Madrid' deplasmanda 6-0 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşatan sarı-kırmızılılar, dün Gaziantep'i 2-0 mağlup etti ve hayata döndü. Etkisiz futbol nedeniyle tepkilerin odağında yer alan oyuncular, dün akşam formalarını hakkını vermek için canla başla mücadele etti. Karşılaşmaya hızlı bir giriş yapan Cimbom, 11. dakikada Andone'u kaybetti. Sakatlanan Rumen oyuncu kenara gelirken kulübeye çekilen Ryan Babel sahadaki yerini aldı.

İKİ TOPU DİREKTE PATLADI

Ömer Bayram önderliğinde Gaziantep kalesini abluka altına alan Galatasaray nitekim 22. dakikada bu oyuncunun ayağından bulduğu golle açılışı yaptı. Arka arkaya ataklar geliştiren Cimbom 43'te Feghouli ile farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda Gaziantep oyuna ortak olmaya çalışsa da Galatasaray yine üstün taraftı. Ancak bu kez şanssızdı. Sahanın başarılı isimleri arasında yer alan Sofiane Feghouli'nin iki şutu direkte patladı. Galatasaray dün akşam ilk yarıda bulduğu 2 golle sonuca giderken puanını 19'a yükseltti; 3 basamak birden atlayıp averajla 4. sıraya yerleşti.

90 DAKİKA OYNAMALIYIM!

Gaziantep karşısında bir gol atan ve 2 topu direkten dönen Sofiane Feghouli, zorlu bir takıma karşı güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Real Madrid maçı sonrasında kazanmalarının önemli olduğunun altını çizen Cezayirli futbolcu, "Fiziksel olarak her geçen gün daha iyi hissediyorum. Her maçta 90 dakika oynamam gerekiyor. Real Madrid karşılaşması sonrası burada kazanmamız önemliydi. Yeni oyuncular da oynadılar. Rekabet için oynamaları önemliydi" ifadesini kullandı.

AÇILIŞI YAPTI

11 haftada 1 asisti bulunan Feghouli, Gaziantep karşısında golle tanıştı. 29 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 40 resmi maçta 13 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

GOMIS İLE YARIŞIYOR!

Galatasaray'a geldiği 2017/18'den bu yana ligde deplasmanlarında Feghouli'den (8) daha fazla gol atan (11) tek oyuncu Gomis.

TARAFTARDAN MESAJ

Gaziantep'te deplasman tribününü tamamen dolduran Galatasaray taraftarı için kale arkasında ek bölüm açıldı. Real Madrid'e 6-0 yenilen takımına kırgın olan sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncularını ısınma hareketleri sırasında yumruk şov için tribüne çağırmadı ve "Herkes gider biz kalırız, biz Galatasaraylıyız" tezahüratı ile mesaj yolladı.

'YARINIMIZ SENSİN'

Bugün 10 Kasım... Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. Yıldönümü... Bu nedenle birçok mesaj paylaşılırken Galatasaray'dan da anlamlı bir hareket geldi. Gaziantep deplasmanında formasının önündeki reklam alanını kapatan sarı-kırmızılı takım, "Yarınımız sensin" yazısı çıktı. Bu mesaj büyük beğeni topladı.