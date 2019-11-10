Adem Büyük’ü devirdi
Mücadelede kritik pozisyonlar yaşandı. Cimbom'un deplasmanda Gaziantepspor ile oynadığı maçta FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır bazı kararlarıyla sarı-kırmızılıları şaşırttı. Sarı-kırmızılılar Djolobodji’nin Adem’e yaptığı harekete kırmızı bekledi.
Galatasaray cephesi Adem Büyük'ün Djolobodji ile olan pozisyonuna kırmızı kart beklediler. Hakem Çakır bu pozisyonu süzemezken, VAR başındaki Volkan Bayarslan'dan da herhangi bir 'izleme tavsiyesi' gelmedi. Galatasaray ilk yarıda bir de penaltı beklediler. Ceza alanı içinde Ömer iki rakibi arasında yerde kaldı. Ama pozisyon dışarıdaydı. Çakır iki kez dışında tartışılmadı.
G.SARAY GİBİ OYNADIK
Galatasaray'da uzun bir aradan sonra ilk 11'e dönen Adem Büyük maç sonu konuştu. Tecrübeli futbolcu, "Kazandığımız için mutluyuz. Taraftarlarımıza armağan olsun istiyorduk. Moral olarak oldukça ağır bir maçtan çıktık. Galatasaray gibi oynadığımız sürece kimse önümüzde duramaz. Toparlanmamız gerekiyor. Sezon sonu da inşallah hedefimize ulaşacağız, başka yolu yok" dedi. Taraftarlara teşekkür eden Adem Büyük, "Arkadaşlarımızın ayağına sağlık, taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsinler. İkili mücadelelerde üstün çıktık" yorumunu yaptı.
SUTOPUNDA DA KAZANDI!
Galatasaray Sutopu takımı gol şov yaptı. Sarı-kırmızılılar, ligde İYİK'i 38-0'lık skorla mağlup etti. Maç sonu sevinç yaşandı.
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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