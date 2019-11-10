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10 Kasım 2019, Pazar
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’ü devirdi

Adem Büyük’ü devirdi

Mücadelede kritik pozisyonlar yaşandı. Cimbom'un deplasmanda ile oynadığı maçta kokartlı hakem bazı kararlarıyla sarı-kırmızılıları şaşırttı. Sarı-kırmızılılar Djolobodji’nin Adem’e yaptığı harekete kırmızı bekledi.

cephesi 'ün Djolobodji ile olan pozisyonuna kırmızı kart beklediler. Hakem Çakır bu pozisyonu süzemezken, VAR başındaki 'dan da herhangi bir 'izleme tavsiyesi' gelmedi. Galatasaray ilk yarıda bir de penaltı beklediler. Ceza alanı içinde Ömer iki rakibi arasında yerde kaldı. Ama pozisyon dışarıdaydı. Çakır iki kez dışında tartışılmadı.

G.SARAY GİBİ OYNADIK
Galatasaray'da uzun bir aradan sonra ilk 11'e dönen Adem Büyük maç sonu konuştu. Tecrübeli futbolcu, "Kazandığımız için mutluyuz. Taraftarlarımıza armağan olsun istiyorduk. Moral olarak oldukça ağır bir maçtan çıktık. Galatasaray gibi oynadığımız sürece kimse önümüzde duramaz. Toparlanmamız gerekiyor. Sezon sonu da inşallah hedefimize ulaşacağız, başka yolu yok" dedi. Taraftarlara teşekkür eden Adem Büyük, "Arkadaşlarımızın ayağına sağlık, taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsinler. İkili mücadelelerde üstün çıktık" yorumunu yaptı.

SUTOPUNDA DA KAZANDI!
Galatasaray Sutopu takımı gol şov yaptı. Sarı-kırmızılılar, ligde İYİK'i 38-0'lık skorla mağlup etti. Maç sonu sevinç yaşandı.

  1. 10.11.2019
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