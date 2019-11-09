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09 Kasım 2019, Cumartesi
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Gaziantep FK-Galatasaray | CANLI

'in 11. haftasında , deplasmanda Futbol Kulübü ile karşı karşıya geliyo. Şampiyonlar Ligi'nde karşısında alınan 6-0'lık yenilgiyi unutturmak için sahaya çıkan Aslan'ın hedefi mutlak 3 puan. Gaziantep ekibi de bu karşılaşmadan puan ya da puanlar çıkartarak ligdeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

'in 11. haftasında Futbol Kulübü ile karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem yönetiyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayan Galatasaray, 10. haftayı averajla 7. sırada bitirmişti.

Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi olan Gaziantep FK ise aldığı 15 puanla 10. haftayı 9. sırada tamamlamıştı.

Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

MAÇ ÖNÜ BİLGİLER

Gaziantep ekibinde sakatlıkları nedeniyle , Tetteh ve Muğdat Çelik de sahada olamayacak.

Geçen haftaki Ankaragücü maçında kart cezaları nedeniyle takımdan uzak kalan Oğuz Ceylan ile Kayode'nin Galatasaray karşısında kadroda olması bekleniyor.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ve , Gaziantep FK maçında oynayamayacak.

Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık bir ayı aşkın süredir takımla çalışamayan Falcao, Galatasaray'ın son 6 maçında görev alamadı. Kolombiyalı futbolcunun tedavisine 'da devam ediliyor.

Ligde geçen haftaki karşılaşmasında sakatlanan Şener Özbayraklı da yarın sahadaki yerini alamayacak.

  1. 09.11.2019
  2. Güncelleme: 09.11.2019 19:57
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