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09 Kasım 2019, Cumartesi
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'da sakatlık şoku!

Galatasaray'da sakatlık şoku!

'in 11. haftasında FK ile deplasmanda karşı karşıya gelen sakatlık şoku ile sarsıldı. yıldızı mücadelenin 10. dakikasında sakatlık geçirerek oyuna devam edemedi.

'da şoku yaşanıyor. futbolcusu Andone, FK maçınınn 10. dakikasında sakatlık geçirdi. Oyuna devam edemeyen Rumen yıldız, yerini 'e bıraktı. Florin Andone'nin sakatlık durumu ile ilgili henüz bir bilgi gelmedi.

  1. 09.11.2019
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