Galatasaray'da sakatlık şoku!

Galatasaray'da Florin Andone şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların Rumen futbolcusu Andone, Gaziantep FK maçınınn 10. dakikasında sakatlık geçirdi. Oyuna devam edemeyen Rumen yıldız, yerini Ryan Babel'e bıraktı. Florin Andone'nin sakatlık durumu ile ilgili henüz bir bilgi gelmedi.