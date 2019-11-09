Galatasaray'da sakatlık şoku!
Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray sakatlık şoku ile sarsıldı. Sarı-kırmızılıların Rumen yıldızı Florin Andone mücadelenin 10. dakikasında sakatlık geçirerek oyuna devam edemedi.
Galatasaray'da Florin Andone şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların Rumen futbolcusu Andone, Gaziantep FK maçınınn 10. dakikasında sakatlık geçirdi. Oyuna devam edemeyen Rumen yıldız, yerini Ryan Babel'e bıraktı. Florin Andone'nin sakatlık durumu ile ilgili henüz bir bilgi gelmedi.
- 09.11.2019
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
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METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Galatasaray'da sakatlık şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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