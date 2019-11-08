Zenginleştirilmiş uranyum bulundu!
Real Madrid'in Galatasaray karşısında aldığı farklı galibiyet, İspanyol basınında manşetlerde yer aldı. Real Madrid'i göklere çıkaran gazeteler, Galatasaray karşısında kolay bir galibiyet elde edildiğini yazdı.
Real Madrid'in Galatasaray karşısında aldığı farklı galibiyet, İspanyol basınında manşetlerde yer aldı. Real Madrid'i göklere çıkaran gazeteler, Galatasaray karşısında kolay bir galibiyet elde edildiğini yazdı. Marca Gazetesi, "Rodrygo, Bernabeu'yu aydınlattı" manşeti ile çıkarken AS Gazetesi Brezilyalı futbolcunun performansını öne çıkararak, "Bernabeu'da zenginleştirilmiş uranyum bulundu; Rodrygo" şeklinde başlık attı. Mundo Deportivo, "Real Madrid, Galatasaray'ı çok kolay geçti" derken El Pais, "Real Madrid, Galatasaray'ı süpürdü" manşetini attı.
- 8.11.2019
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Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
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Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
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Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
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