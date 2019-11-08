Real Madrid'in Galatasaray karşısında aldığı farklı galibiyet, İspanyol basınında manşetlerde yer aldı. Real Madrid'i göklere çıkaran gazeteler, Galatasaray karşısında kolay bir galibiyet elde edildiğini yazdı. Marca Gazetesi, "Rodrygo, Bernabeu'yu aydınlattı" manşeti ile çıkarken AS Gazetesi Brezilyalı futbolcunun performansını öne çıkararak, "Bernabeu'da zenginleştirilmiş uranyum bulundu; Rodrygo" şeklinde başlık attı. Mundo Deportivo, "Real Madrid, Galatasaray'ı çok kolay geçti" derken El Pais, "Real Madrid, Galatasaray'ı süpürdü" manşetini attı.