Fatih Terim'den maç öncesi Falcao sözleri!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanacak Real Madrid maçı öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. İspanyol deviyle oynayacakları mücadelenin zor geçeceğini ifade eden tecrübeli teknik adam, aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao ile ilgili de konuştu.
Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:
"REAL MADRID'LE BURADA OYNAMAK KOLAY DEĞİL"
"4. maçımıza çıkıyoruz, artık oyuncularımızın neyi, nerede, ne zaman yapmaları gerektiğinin bilincine varmaları gereken, önemli maçlardan bir tanesi. Real Madrid'le İstanbul'da oynamak da zordu, burada oynamak da kolay değil. Bugün hem cesurca, hem de çok mücadele ederek oynamak gerekiyor. Savaşmamız lazım. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor."
"FALCAO'NUN GOLCÜLÜĞÜ TARTIŞILMAZ"
"Falcao'nun kalitesi, golcülüğü tartışılmaz. Bugün olsa çok önemli bir silah olabilirdi tabii ki ama bunu dram haline getirmek de hoş değil."
- 06.11.2019
- Güncelleme: 07.11.2019 00:13
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
objektıf Altayın suçu yok.maçın hakemı talımatla bu noktaya getırdı....
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5. Tur şöleni A Spor'da
Toplam 1
Yorum
BJKli A2 TV Kupa maçlarını yayınlayacak mı?
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
Yusuf İyi çocuksun Altay kardeş,lakin orada düpedüz diz vurdun ve bunu hakemlerden başka herkes gördü...
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