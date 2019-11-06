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06 Kasım 2019, Çarşamba
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'den maç öncesi Falcao sözleri!

Fatih Terim'den maç öncesi Falcao sözleri!

Galatasaray Teknik Direktörü , Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanacak maçı öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. İspanyol deviyle oynayacakları mücadelenin zor geçeceğini ifade eden tecrübeli teknik adam, aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Kolombiyalı yıldız ile ilgili de konuştu.

'in açıklamaları şu şekilde:

"REAL MADRID'LE BURADA OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

"4. maçımıza çıkıyoruz, artık oyuncularımızın neyi, nerede, ne zaman yapmaları gerektiğinin bilincine varmaları gereken, önemli maçlardan bir tanesi. 'le 'da oynamak da zordu, burada oynamak da kolay değil. Bugün hem cesurca, hem de çok mücadele ederek oynamak gerekiyor. Savaşmamız lazım. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor."

"FALCAO'NUN GOLCÜLÜĞÜ TARTIŞILMAZ"

"Falcao'nun kalitesi, golcülüğü tartışılmaz. Bugün olsa çok önemli bir silah olabilirdi tabii ki ama bunu dram haline getirmek de hoş değil."

  1. 06.11.2019
  2. Güncelleme: 07.11.2019 00:13
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