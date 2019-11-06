Fatih Terim'den maç öncesi Falcao sözleri!

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"REAL MADRID'LE BURADA OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

"4. maçımıza çıkıyoruz, artık oyuncularımızın neyi, nerede, ne zaman yapmaları gerektiğinin bilincine varmaları gereken, önemli maçlardan bir tanesi. Real Madrid'le İstanbul'da oynamak da zordu, burada oynamak da kolay değil. Bugün hem cesurca, hem de çok mücadele ederek oynamak gerekiyor. Savaşmamız lazım. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor."

"FALCAO'NUN GOLCÜLÜĞÜ TARTIŞILMAZ"

"Falcao'nun kalitesi, golcülüğü tartışılmaz. Bugün olsa çok önemli bir silah olabilirdi tabii ki ama bunu dram haline getirmek de hoş değil."