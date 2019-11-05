Kayıplar yüz güldürdü ama...

Alanya, F.Bahçe ve Trabzon'un puan kaybetmesi G.Saraylı oyuncuları sevindirince Terim'den müdahale geldi. Usta hocanın "Bu ligin şampiyonu zaten sizsiniz. Kimin puan kaybettiğini düşünmeyin. Sahaya odaklanın ve Real maçını düşüün" dediği bildirildi.