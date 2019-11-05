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05 Kasım 2019, Salı
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Kayıplar yüz güldürdü ama...

Kayıplar yüz güldürdü ama...

'in 10. haftasında 'ın liderlik yarışında puan farkıyla önünde bulunan , ve 'un puan kaybetmesi sarı-kırmızılı oyuncuları sevindirince teknik direktör 'den bir uyarı geldi.

Alanya, F.Bahçe ve Trabzon'un puan kaybetmesi G.Saraylı oyuncuları sevindirince Terim'den müdahale geldi. Usta hocanın "Bu ligin şampiyonu zaten sizsiniz. Kimin puan kaybettiğini düşünmeyin. Sahaya odaklanın ve Real maçını düşüün" dediği bildirildi.

  1. 5.11.2019
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