Kayıplar yüz güldürdü ama...
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ın liderlik yarışında puan farkıyla önünde bulunan Alanyaspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un puan kaybetmesi sarı-kırmızılı oyuncuları sevindirince teknik direktör Fatih Terim'den bir uyarı geldi.
Alanya, F.Bahçe ve Trabzon'un puan kaybetmesi G.Saraylı oyuncuları sevindirince Terim'den müdahale geldi. Usta hocanın "Bu ligin şampiyonu zaten sizsiniz. Kimin puan kaybettiğini düşünmeyin. Sahaya odaklanın ve Real maçını düşüün" dediği bildirildi.
- 5.11.2019
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kahveci riza sanki adam geldi de
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kaveci riza vay
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Ünal Karaman'dan 'VAR' yorumu!
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joker62 Yine kendisine yakışan açıklama yapmış.Türk Futboluna Ü.Karaman gibi yönetici ve hoca kadroları gerekiyor.Tebrikler,Ünal Hocam
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