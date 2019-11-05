Devler Ligi’nde sekiz maç var
Bu sezon finali Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı bugün oynanacak 8 karşılaşmayla başlayacak.
- 5.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mesut Özil için flaş sözler! "Fenerbahçe'ye gelmesin"
Toplam 1
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kahveci riza sanki adam geldi de
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Lukas Podolski'den Galatasaray paylaşımı! Fenerbahçe'ye olay gönderme...
Toplam 1
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kaveci riza vay
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Ünal Karaman'dan 'VAR' yorumu!
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Yorum
joker62 Yine kendisine yakışan açıklama yapmış.Türk Futboluna Ü.Karaman gibi yönetici ve hoca kadroları gerekiyor.Tebrikler,Ünal Hocam
Devler Ligi’nde sekiz maç var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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