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05 Kasım 2019, Salı
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Devler Ligi’nde sekiz maç var

Devler Ligi’nde sekiz maç var

Bu sezon finali Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak olan 'nde 4. hafta heyecanı bugün oynanacak 8 karşılaşmayla başlayacak.

Şampiyonlar Ligi gruplarında 4. hafta heyecanı bugün başlayacak. Program şöyle: 20.55 Barcelona- Slavia Prag, 20.55 Zenit-Leipzig, 23.00 - Salzburg, 23.00 - Genk, - Inter, 23.00 - , 23.00 - Ajax, 23.00 Valencia-Lille.

  1. 5.11.2019
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