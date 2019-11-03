Radamel Falcao için ilk hedef Başakşehir maçı!
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanacak olan Gaziantep FK maçında da forma giyemeyecek. Falcao milli aradan sonra oynanacak olan Başakşehir ya da en geç Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak olan maça yetişmesi bekleniyor.
Süper Lig'in 10'uncu haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek Beşiktaş yenilgisinin yaralarını saran Galatasaray'da yüzler gülerken gözler Falcao'ya çevrildi.
Son olarak F.Bahçe ile oynanan maçta forma giyen ardından 4 haftadır ligde takımındaki yerini alamayan Kolombiyalı yıldızın bu haftaki Gaziantep FK maçında da kadroda olması beklenmiyor.
Fatih Terim'in Falcao'nun sakatlığı ile ilgili olarak kulüp doktoruyla detaylı bir görüşme yaptığı öğrenildi.
Falcao'nun milli maçtan sonra oynanacak Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılacağı ancak en kötü olasılıkla Trabzonspor maçında oynaması planlanıyor.
TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a transfer olduğundan beri sakatlıkla boğuşan Falcao'nun tedavisi sürüyor.
- 03.11.2019
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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