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03 Kasım 2019, Pazar
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için ilk hedef maçı!

Radamel Falcao için ilk hedef Başakşehir maçı!

'ın Kolombiyalı yıldızı 'in 11'inci haftasında oynanacak olan FK maçında da forma giyemeyecek. Falcao milli aradan sonra oynanacak olan ya da en geç ile deplasmanda oynanacak olan maça yetişmesi bekleniyor.

'in 10'uncu haftasında 'u 2-0 yenerek yenilgisinin yaralarını saran 'da yüzler gülerken gözler Falcao'ya çevrildi.

Son olarak F.Bahçe ile oynanan maçta forma giyen ardından 4 haftadır ligde takımındaki yerini alamayan Kolombiyalı yıldızın bu haftaki FK maçında da kadroda olması beklenmiyor.

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'in Falcao'nun sakatlığı ile ilgili olarak kulüp doktoruyla detaylı bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Falcao'nun milli maçtan sonra oynanacak maçına yetiştirilmeye çalışılacağı ancak en kötü olasılıkla maçında oynaması planlanıyor.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray'a transfer olduğundan beri sakatlıkla boğuşan Falcao'nun tedavisi sürüyor.

  1. 03.11.2019
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