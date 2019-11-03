Gurur duydum

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Voleybol Şampiyonlar Kupası'nı F.Bahçe'yi yenerek kazanan Erkek Voleybol takımını ağırladı. Başkan Cengiz, Galatasaray'ın futbol ve basketbolda olduğu gibi voleybolda da öncü ve ilk kulüp olduğunu belirterek, "Voleybolda 30 yıl sonra kupa gelmesi beni çok mutlu etti" dedi. Başantrenör Nedim Özbey "Final öncesi Başkan Cengiz'e kupa sözü verdik ve yerine getirdik" diye konuştu. Kaptan Selçuk Keskin ise "Bu, kupaların başlangıcı olacak" yorumunu yaptı.