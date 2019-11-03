Gurur duydum
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'yi mağlup ederek Voleybol Şampiyonlar Kupası'nı kazanan erkek voleybol takımı hakkında "Voleybolda 30 yıl sonra kupa gelmesi beni çok mutlu etti" sözlerini sarf etti.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Voleybol Şampiyonlar Kupası'nı F.Bahçe'yi yenerek kazanan Erkek Voleybol takımını ağırladı. Başkan Cengiz, Galatasaray'ın futbol ve basketbolda olduğu gibi voleybolda da öncü ve ilk kulüp olduğunu belirterek, "Voleybolda 30 yıl sonra kupa gelmesi beni çok mutlu etti" dedi. Başantrenör Nedim Özbey "Final öncesi Başkan Cengiz'e kupa sözü verdik ve yerine getirdik" diye konuştu. Kaptan Selçuk Keskin ise "Bu, kupaların başlangıcı olacak" yorumunu yaptı.
- 3.11.2019
-
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
-
Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
-
Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Gurur duydum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.