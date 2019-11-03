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03 Kasım 2019, Pazar
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Gurur duydum

Gurur duydum

Başkanı , 'yi mağlup ederek 'nı kazanan hakkında "Voleybolda 30 yıl sonra kupa gelmesi beni çok mutlu etti" sözlerini sarf etti.

Başkanı , 'nı F.Bahçe'yi yenerek kazanan Erkek Voleybol takımını ağırladı. Başkan Cengiz, Galatasaray'ın futbol ve basketbolda olduğu gibi voleybolda da öncü ve ilk kulüp olduğunu belirterek, "Voleybolda 30 yıl sonra kupa gelmesi beni çok mutlu etti" dedi. Başantrenör Nedim Özbey "Final öncesi Başkan Cengiz'e kupa sözü verdik ve yerine getirdik" diye konuştu. Kaptan Selçuk Keskin ise "Bu, kupaların başlangıcı olacak" yorumunu yaptı.

  1. 3.11.2019
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