Galatasaray'da Radamel Falcao ne zaman sahalara dönecek? Falcao'nun sakatlığı ne? Son durumu... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Kasım 2019, Pazar
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'da ne zaman sahalara dönecek? Falcao'nun sakatlığı ne? Son durumu...

Galatasaray'da Radamel Falcao ne zaman sahalara dönecek? Falcao'nun sakatlığı ne? Son durumu...

'da sakatlığı düzelmeyen 'nun ne zaman sahalara döneceği merak ediliyor... Kolombiyalı oyuncu için adeta seferberlik ilan edildi. Radamel Falcao, Gaziantep maçında da yok. Falcao’nun milli maç sonrasında oynanacak Başakşehir, ya da en geç Trabzonspor maçına yetişmesi planlanıyor.

Ligde 'u 2-0 yenerek Beşiktaş yenilgisinin yaralarını saran 'da yüzler gülerken gözler Falcao'ya çevrildi. Son olarak F.Bahçe ile oynanan maçta forma giyen ardından 4 haftadır ligde takımındaki yerini alamayan Kolombiyalı yıldızın bu haftaki Gaziantep FK maçında da kadroda olması beklenmiyor.

'in Falcao'nun sakatlığı ile ilgili olarak kulüp doktoruyla detaylı bir görüşme yaptığı öğrenildi. Falcao'nun milli maçtan sonra oynanacak Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılacağı ancak en kötü olasılıkla Trabzonspor maçında oynaması planlanıyor.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray'a transfer olduğundan beri sakatlıkla boğuşan Falcao'nun tedavisi sürüyor.

Galatasaray'da golcü var ama gol yok

  1. 03.11.2019
  2. Güncelleme: 03.11.2019 11:32
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