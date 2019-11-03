Galatasaray'da Radamel Falcao ne zaman sahalara dönecek? Falcao'nun sakatlığı ne? Son durumu...

Ligde Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek Beşiktaş yenilgisinin yaralarını saran Galatasaray'da yüzler gülerken gözler Falcao'ya çevrildi. Son olarak F.Bahçe ile oynanan maçta forma giyen ardından 4 haftadır ligde takımındaki yerini alamayan Kolombiyalı yıldızın bu haftaki Gaziantep FK maçında da kadroda olması beklenmiyor.

Fatih Terim'in Falcao'nun sakatlığı ile ilgili olarak kulüp doktoruyla detaylı bir görüşme yaptığı öğrenildi. Falcao'nun milli maçtan sonra oynanacak Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılacağı ancak en kötü olasılıkla Trabzonspor maçında oynaması planlanıyor.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray'a transfer olduğundan beri sakatlıkla boğuşan Falcao'nun tedavisi sürüyor.