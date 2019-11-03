Galatasaray'da Radamel Falcao ne zaman sahalara dönecek? Falcao'nun sakatlığı ne? Son durumu...
Galatasaray'da sakatlığı düzelmeyen Radamel Falcao'nun ne zaman sahalara döneceği merak ediliyor... Kolombiyalı oyuncu için adeta seferberlik ilan edildi. Radamel Falcao, Gaziantep maçında da yok. Falcao’nun milli maç sonrasında oynanacak Başakşehir, ya da en geç Trabzonspor maçına yetişmesi planlanıyor.
Ligde Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek Beşiktaş yenilgisinin yaralarını saran Galatasaray'da yüzler gülerken gözler Falcao'ya çevrildi. Son olarak F.Bahçe ile oynanan maçta forma giyen ardından 4 haftadır ligde takımındaki yerini alamayan Kolombiyalı yıldızın bu haftaki Gaziantep FK maçında da kadroda olması beklenmiyor.
Fatih Terim'in Falcao'nun sakatlığı ile ilgili olarak kulüp doktoruyla detaylı bir görüşme yaptığı öğrenildi. Falcao'nun milli maçtan sonra oynanacak Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılacağı ancak en kötü olasılıkla Trabzonspor maçında oynaması planlanıyor.
TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a transfer olduğundan beri sakatlıkla boğuşan Falcao'nun tedavisi sürüyor.
- 03.11.2019
- Güncelleme: 03.11.2019 11:32
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Galatasaray'da Radamel Falcao ne zaman sahalara dönecek? Falcao'nun sakatlığı ne? Son durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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