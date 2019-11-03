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03 Kasım 2019, Pazar
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Galatasaray aynen devam

Mariano, Nzonzi, ve Feghouli’yi kızağa çeken tecrübeli hoca, karşısında da kadrosunu koruyacak; yerli isimlerle sahaya çıkacak.

Sezona kötü bir giriş yapan ve taraftarını üzen , galibiyetiyle hem moral buldu hem de maçı öncesi beklentileri yükseltti. Teknik direktör , son dönemde büyük eleştiri alan Mariano, Nzonzi, ve Feghouli'yi ekibi karşısında kulübeye çekerken bu oyuncuların yerine , Michael Seri, ve 'a şans verdi. Ayrıca cezalı Marcao'nun yerine de savunmada görev yaptı. Sarı-kırmızılı takım, Talbi'nin kendi kalesine ve Babel'in penaltıdan attığı golle sonuca ulaştı.

ANLAMIŞLARDIR!

Bu galibiyet ve ortaya konulan istekli, arzulu herkes kadar Fatih Terim'i de sevindirdi. Maç sonrası, "Herkes formasının hakkını vermek için uğraştı" diyen ve memnuniyetini dile getiren Terim, "Ben olmazsam bu takım olmaz, ben nasılsa oynarım düşüncesi geçerli değil. Arkadaşlarımızın hepsi zeki oyuncular. Artık hep birlikte oynayacağımızı anlamışlardır" diyerek de Belhanda ve Feghouli'ye mesaj gönderdi. Deneyimli çalıştırıcının, çarşamba akşamı da Real Madrid karşısında sakatlanan Şener hariç yerli isimlerle devam etmeyi düşündüğü öğrenildi.

FALCAO İLK YARIYI KAPATTI!

Falcao'nun sakatlığı geçecek gibi görünmüyor. Rize maçı maçının ardından Kolombiyalı oyuncuyla ilgili açıklamada bulunan Terim, Falcao'nun 'da tedavisine devam edeceğini söyledi. Ayrıca, "Sanırım 10 gün veya daha çok bizimle olamayacak" diyerek durumunun ciddiyetini dile getirdi. Aşil tendonundaki sakatlık ve ağrıları nedeni ile forma giyemeyen Falcao'nun ilk yarıyı kapatmış olabileceği belirtiliyor.

ÖMER BAYRAM PARLIYOR

Yaz transfer döneminde gönderilecekler listesine konulan Ömer Bayram'ın çıkışı devam ediyor. maçında cezası nedeniyle oynamayan oyuncu, Rize karşısında da etkili futbolunu sürdürdü. Çaykur Rizespor karşılaşmasında Talbi'nin kendi kalesine attığı golün ortasını açan Ömer, rakipleriyle girdiği 14 ikili mücadelenin 10'undan galip ayrıldı. 3 kez top kapmasının yanı sıra 5 çalım denemesinin 4'ünde başarı sağladı ve 3 ayrı istatistikte takımın en iyisi oldu.

EMRE MOR: SAVAŞMALIYIZ

Son yıllarda futbolundan çok özel hayatıyla gündemde olan Emre Mor, maçıyla eski günlerinden paraflar verdi. İlk 11'de şans bulan ve futbolu özlediğini gösteren yıldız futbolcu, Real Madrid karşısında da iyi bir mücadele göstermeleri halinde başarılı olacaklarını belirtti. İnstagram'dan bir paylaşım yapan Emre Mor, "(Rize karşısında) hem iyi mücadele ettik hem iyi oynadık. Real Madrid deplasmanında da iyi mücadele etmemiz lazım. Bu maçta olduğu gibi savaşırsak iyi bir sonuç alacağımızdan şüphem yok" ifadesini kullandı.

ŞENER 1 AY YOK

Sağ arka adalesindeki nedeniyle Çaykur Rize maçını bitiremeyen Şener Özbayraklı'nın tedavisine başlandı. İleri derecede zorlanma tespit edilen oyuncunun, sahalara dönmesinin 1 ayı bulabileceği ifade edildi
  1. 3.11.2019
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