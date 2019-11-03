Galatasaray aynen devam
Mariano, Nzonzi, Belhanda ve Feghouli’yi kızağa çeken tecrübeli hoca, Real Madrid karşısında da kadrosunu koruyacak; yerli isimlerle sahaya çıkacak.
ANLAMIŞLARDIR!
Bu galibiyet ve ortaya konulan istekli, arzulu futbol herkes kadar Fatih Terim'i de sevindirdi. Maç sonrası, "Herkes formasının hakkını vermek için uğraştı" diyen ve memnuniyetini dile getiren Terim, "Ben olmazsam bu takım olmaz, ben nasılsa oynarım düşüncesi geçerli değil. Arkadaşlarımızın hepsi zeki oyuncular. Artık hep birlikte oynayacağımızı anlamışlardır" diyerek de Belhanda ve Feghouli'ye mesaj gönderdi. Deneyimli çalıştırıcının, çarşamba akşamı da Real Madrid karşısında sakatlanan Şener hariç yerli isimlerle devam etmeyi düşündüğü öğrenildi.
FALCAO İLK YARIYI KAPATTI!
Falcao'nun sakatlığı geçecek gibi görünmüyor. Rize maçı maçının ardından Kolombiyalı oyuncuyla ilgili açıklamada bulunan Terim, Falcao'nun İspanya'da tedavisine devam edeceğini söyledi. Ayrıca, "Sanırım 10 gün veya daha çok bizimle olamayacak" diyerek durumunun ciddiyetini dile getirdi. Aşil tendonundaki sakatlık ve ağrıları nedeni ile forma giyemeyen Falcao'nun ilk yarıyı kapatmış olabileceği belirtiliyor.
ÖMER BAYRAM PARLIYOR
Yaz transfer döneminde gönderilecekler listesine konulan Ömer Bayram'ın çıkışı devam ediyor. Beşiktaş maçında cezası nedeniyle oynamayan oyuncu, Rize karşısında da etkili futbolunu sürdürdü. Çaykur Rizespor karşılaşmasında Talbi'nin kendi kalesine attığı golün ortasını açan Ömer, rakipleriyle girdiği 14 ikili mücadelenin 10'undan galip ayrıldı. 3 kez top kapmasının yanı sıra 5 çalım denemesinin 4'ünde başarı sağladı ve 3 ayrı istatistikte takımın en iyisi oldu.
EMRE MOR: SAVAŞMALIYIZ
Son yıllarda futbolundan çok özel hayatıyla gündemde olan Emre Mor, Çaykur Rize maçıyla eski günlerinden paraflar verdi. İlk 11'de şans bulan ve futbolu özlediğini gösteren yıldız futbolcu, Real Madrid karşısında da iyi bir mücadele göstermeleri halinde başarılı olacaklarını belirtti. İnstagram'dan bir paylaşım yapan Emre Mor, "(Rize karşısında) hem iyi mücadele ettik hem iyi oynadık. Real Madrid deplasmanında da iyi mücadele etmemiz lazım. Bu maçta olduğu gibi savaşırsak iyi bir sonuç alacağımızdan şüphem yok" ifadesini kullandı.
ŞENER 1 AY YOK
Sağ arka adalesindeki ağrı nedeniyle Çaykur Rize maçını bitiremeyen Şener Özbayraklı'nın tedavisine başlandı. İleri derecede zorlanma tespit edilen oyuncunun, sahalara dönmesinin 1 ayı bulabileceği ifade edildi
- 3.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
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Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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