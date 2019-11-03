Fatih Terim'in Taylan Antalyalı için özel planı!
Galatasaray'ın tecrübeli teknik adamı Fatih Terim, taraftarın sahada görmek istediği Taylan Antalyalı'yı özel bir programla hazır hale getirmek için uğraşıyor. Genç oyuncu, kupa maçında süre alacak ve ligin ikinci yarısında en önemli kozlardan biri olacak.
Galatasaray taraftarının sahada görmeyi istediği Taylan Antalyalı için teknik direktör Fatih Terim, yeni bir planlama yaptı.
Rizespor maçında şans bulması beklenen ancak yedek kulübesine dahi alınmayan Taylan Antalyalı'yı güçlü ve en iyi formuyla sahaya sürerek kazanmayı planlayan Fatih Terim, ilk olarak kupa mçaında sahaya sürecek. Ardından, yavaş yavaş lig maçlarında da süre alacak.
ŞU AN İSTENİLEN DÜZEYDE DEĞİL
24 yaşındaki orta saha oyuncusu, ligin ikinci yarısında ise Fatih Terim'in kozlarından biri olacak. Taylan'ı güçlendirmek için Alberto Bartali ve teknik ekiple birlikte özel bir program uygulayan tecrübeli teknik adam, genç yıldızı bugüne kadar istenen düzeye bir türlü gelemediği için oynatamadı.
Kariyerinde Bucaspor, Gençlerbirliği, Erciyesspor, Hacettepe, BB Erzurumspor formaları da giyen Taylan Antalyalı, transferin son gününde bonservissiz olarak Galatasaray'a transfer oldu.
FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın ardından Taylan çağrılarına şaşırdığını belirterek, "Taylan Antalyalı'nın bu kadar çok konuşulmasını yadırgadım. Taylan'ın Galatasaray'da oyunu seyrettiler mi? Ne vereceğini biliyorlar mı çok merak ediyorum. Taylan'ı böyle bir maçta, böyle bir risk içine atar mıyım? Bir yanlışında üzülerek, ileriye moralsiz devam edebilir. Onun da zamanı var. Siz sosyal medya ilgileniyorsunuz ama benim haberim yok. Bazen iyi de oluyor haberimizin olmaması. Galatasaray'ın bir çok sorunu var. " açıklamasını yaptı.
- 03.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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