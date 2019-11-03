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03 Kasım 2019, Pazar
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" Falcao'yu istemedi!"

"Fatih Terim Falcao'yu istemedi!"

Ünlü yorumcu , Galatasaray Teknik Direktörü 'in, 'nun transferinde çok istekli olmadığını dile getirdi.

, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında için çarpıcı bir iddia ortaya attı.

"DOĞRU YATIRIM OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜ"

Terim'in Falcao transferine olumlu bakmadığını vurgulayan Dilmen, "Fatih hocanın Falcao'yu çok istediğini düşünmüyorum. Bu yatırımın doğru bir yatırım olmadığını düşünüyordu" dedi.

"OYUNCULARIN MUTLU OLMASINI İSTERLER"

Rıdvan Dilmen sözlerini, ", oyuncularının önce mutlu olmasını isterler ekonomik olarak. 'ın ve birkaç kulübün genel problemi bu. gelir gelmez 10 milyon TL para dağıtmış." ifadeleriyle tamamladı.

  1. 03.11.2019
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