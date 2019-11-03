"Fatih Terim Falcao'yu istemedi!"
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Radamel Falcao'nun transferinde çok istekli olmadığını dile getirdi.
Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Radamel Falcao için çarpıcı bir iddia ortaya attı.
"DOĞRU YATIRIM OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜ"
Terim'in Falcao transferine olumlu bakmadığını vurgulayan Dilmen, "Fatih hocanın Falcao'yu çok istediğini düşünmüyorum. Bu yatırımın doğru bir yatırım olmadığını düşünüyordu" dedi.
"OYUNCULARIN MUTLU OLMASINI İSTERLER"
Rıdvan Dilmen sözlerini, "Teknik direktörler, oyuncularının önce mutlu olmasını isterler ekonomik olarak. Beşiktaş'ın ve birkaç kulübün genel problemi bu. Ahmet Nur Çebi gelir gelmez 10 milyon TL para dağıtmış." ifadeleriyle tamamladı.
- 03.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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