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02 Kasım 2019, Cumartesi
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Var mı bana Ryan bakan

Var mı bana Ryan bakan

Sahada kaldığı süre boyunca mücadelesi ile beğenilen Hollandalı futbolcu, kazanılan penaltıda topu ağlara yolladı. formasıyla 4 gole ulaştı.

Hafta içinde takım arkadaşları Donk ve Lemina ile dansözlü eğlencede çıkan videoları yüzünden eleştiri oklarına hedef olan , Rizespor karşılaşmasında bu tepkileri arkasında bıraktı. Hollandalı futbolcu, maçın 18. dakikasında kazanılan penaltıyı gayet soğuk kanlı ve düzgün bir vuruşla ağlara yollayıp takımını 2-0 öne geçirdi. 32 yaşındaki futbolcu oyunda kaldığı süre boyunca da sol kanatta ataklara destek vermeye çalıştı.

GOL ATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM
60. dakikada sarı kart gören Babel, 76'da yerini Jimmy Durmaz'a bıraktı. Golü dışında mücadelesi ile de beğenilen sarı- kırmızılı futbolcu, bu sezon 'da 14 maçta 4 gole ulaştı. Henüz asisti bulunmayan Babel, gollerin tamamını ligde kaydetti. Babel, maç sonrası yaptığı açıklamada "Güzel bir galibiyet aldık. Geçen haftaki yenilgiyi bir nebze de olsa hafiflettik. Gol attığım için ayrıca mutluyum" diye konuştu.
Galatasaray'ın bu sezon 'de kazandığı dört penaltıyı da farklı oyuncular kullandı. Ryan Babel Rizespor, Andone Sivasspor, Belhanda Kayserispor maçında golü bulurken Denizlispor'a karşı atışı kaçırdı.

TALBI'DEN SÜPER GOL!
Rizesporlu Montassar Talbi, Galatasaray'ın ilk golünü kendi kalesine attı. Tunuslu defans oyuncusu, 15. dakikada 'ın ortasında ters ama güzel (!) bir kafa vuruşu ile topu ağlara yolladı. Rizesporlu taraftarlar, 21 yaşındaki oyuncunun bu golünü sosyal medyada eleştirerek "Bize attığın golü rakip kaleye atamazdın" yazıp tepkilerini dile getirdiler.

NANDO YİNE FORMDA
Galatasaray'ın tecrübe abidesi dün yine formundaydı. Uruguaylı eldiven, özellikle ilk yarıdaki birkaç atağında kalitesini konuşturup kalesini gole kapatmayı başardı. İkinci devrede de cılız atakları başarıyla savuşturup kaptanlık görevini de layıkıyla yaptı.

  1. 2.11.2019
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