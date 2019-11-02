Terim: Herkes savaştı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 71. dakikada sarı kart gördü. Tecrübeli çalıştırıcı kart sonrası "Ben ne yaptım?" dedikten tepki gösterdi. Terim, "Herkes elinden geleni yaptı. Beraber oynama kültürünü artırmamız lazım. Geliştirerek devam edip, değişikliklere ayak uydurmamız lazım. Önümüzdeki Şampiyonlar Ligi ve lig ile kupa maçlarında bunu yapmamız lazım. 2. yarıdaki bir top haricinde pozisyon vermedik, bu bizim için sevindirici. Çok pozisyon bulan, oyunu domine eden bir Galatasaray oldu, bu da istediğimizdi" diye konuştu.

FALCAO 10 GÜN DAHA YOK

Terim, Şener'in sakatlığına üzüldüklerini ve uzun bir süre formasından uzak kalabileceğini açıklarken, "Şener bizim için, Mariano ile beraber çok önemli bir oyuncu, hele hele Madrid gibi maçlarda çabuk oyunculara ihtiyacımız var. Uzun süre bizimle olmayabilir" dedi. Başarılı çalıştırıcı Radamel Falcao hakkında ise şunları söyledi: "Falcao, İspanya'ya gelecek ama oynamayacak. Bir kez daha tedavisi için gelecek. Sanırım 10 gün daha veya daha çok bizimle olmayacak. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

'BİZE GÖRE PENALTI DEĞİLDİ'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç sonu üzgün olduklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Şansız bir golle geriye düştük. Hemen akabinde penaltıdan ikinci golü yedik. Bize göre değil gibi. Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Oyun olarak baktığımızda rakibe çok fazla pozisyon vermeden maçı bitirdik" dedi.