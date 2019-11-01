Galatasaray-Çaykur Rizespor | CANLI

Galatasaray Çaykur Rizespor maçı Süper Lig 10. hafta açılış mücadelesi oluyor. Son 5 maçında sadece 1 galibiyet elde eden sarı kırmızılı takım taraftarı önünde 3 puanı almak istiyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İki ekipte de eksik oyuncular bulunuyor. Galatasaray'da sakatlıkları süren Emre Akbaba ve sarı kart cezalısı Marcao sahada yer alazken Falcao'da sakatlığı sebebiyle kadroda değil. . Deplasman ekibi Çaykur Rizespor'da ise El Kabir ayak bileğindeki kırık nedeniyle maçta yok.

GALATASARAY RİZE REKABETİ NE DURUMDA?

Şimdiye kadar 39 kez karşı karşıya gelen ekiplerin mücadelelerinde Galatasaray 25 kez sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken 8 müsabaka beraberlikle tamamlandı ve 6 karşılaşma da Çaykur Rizespor'un üstünlüğü ile sona erdi.