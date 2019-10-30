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30 Ekim 2019, Çarşamba
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Onyekuru gün sayıyor

Onyekuru gün sayıyor

'ın 22'nci şampiyonluğunda 14 gol, 5 asistlik performansıyla büyük katkı veren , sarı-kırmızılıların ocak ayındaki ilk hedefi olacak Kanatlarda sıkıntı yaşayan Galatasaray, genç yıldız ile yeniden anlaşmaya vardı. Ara transferde imzalar atılacak.

'ın 22'nci şampiyonluğunda 14 gol, 5 asistlik performansıyla büyük katkı veren , sarı-kırmızılıların ocak ayındaki ilk hedefi olacak. listenin en üstünde yer alan 22 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu için Monaco'ya kiralama teklifi sunulacak. Temmuz 2018'de Everton'dan 800 bin euro'ya kiralanan Henry Onyekuru, sezon bitiminde Monaco'ya 13.5 milyon euro'ya transfer oldu.

TERİM DEVREDE
'da sadece 4 maça çıkan Onyekuru 1 asist yapabildi. 4 maçta; 70 dakika, 74 dakika, 1 dakika ve 15 dakika görev yapan Onyekuru formayı unuttu. Son 5 maçın 2'sinde teknik karar gereği, 3'ünde sakatlık nedeniyle oynayamayan Nijeryalı kanat oyuncusu için Galatasaray devreye girdi. Oyuncuyla sıkı bağları olan 'in transfer için oyuncuyla iletişime geçtiği ve "Gelirim" yanıtını aldığı belirtildi. Aslan'ın devre arası transfer döneminde işi bitireceği kaydedildi.

1.5 YILLIK GELECEK
Sarı-kırmızılı yöneticiler, Onyekuru için 1.5 yıllık kiralama teklifi sunacak. Monaco'nun ise sezon sonuna kadar mı bırakacağı, yoksa gelen teklifi kabul mu edeceği belli değil.

TEKLİF 1 MİLYON EURO
Henry Onyekuru için kiralama bedeli 1 milyon euro olarak belirlendi. Devre arasında, talipleri olan ve takımdan gönderilecek isimlerden gelecek ücretlerle bu önemli transferin parası çıkarılacak.

Henry Onyekuru, geçen sezon Galatasaray'ın en çok maça çıkan isimlerinden olmuştu. Nijeryalı; 16 gol, 6 asistle oynayarak kazanılan 2 kupada başroldeydi.

  1. 30.10.2019
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