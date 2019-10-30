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30 Ekim 2019, Çarşamba
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En güzel kupa ’de

'ın Pitbull'u , beINSPORTS Haber'e verdiği özel röportajda sarı-kırmızılı takıma geri dönmeyi çok istedini belirterek ilginç açıklamalarda bulundu.

'ın Pitbull'u , beINSPORTS Haber'e verdiği özel röportajda sarı-kırmızılı takıma geri dönmeyi çok istedini belirterek ilginç açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı yıldızın sözlerinden önemli pasajlar:

* Başarılarımın en güzeli 'de kupa kaldırmaktı. Işıkları söndürdüler, karanlıkta kupa kaldırdık.
* Kariyerimin en çok kupa (7) kazandığım dönemiydi.
* G.Saray bir hayaldi. * Geri dönmek istiyorum.
* Terim ile sık görüşemiyorum.
* G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanması imkansız değil.
* Falcao çok önemli.

MELO İÇİN ANLAMLI KELİMELER

* : Baba
* TT Stadı: Şampiyonluklar
* : İkinci evim
* Kebap: Farketmez
* Baklava: Aşığım
* Taffarel: Arkadaş
* : Gelecekteki evim
* Eboue: Partner
* : Kaptan
* İstanbul trafiği: Kaotik
* Alex de Souza: F.Bahçe'nin idolü
* Muslera: Büyük kardeş
* Şampiyonlar Ligi: Rüya

  1. 30.10.2019
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