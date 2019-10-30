En güzel kupa Kadıköy’de
Galatasaray'ın Pitbull'u Felipe Melo, beINSPORTS Haber'e verdiği özel röportajda sarı-kırmızılı takıma geri dönmeyi çok istedini belirterek ilginç açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın Pitbull'u Felipe Melo, beINSPORTS Haber'e verdiği özel röportajda sarı-kırmızılı takıma geri dönmeyi çok istedini belirterek ilginç açıklamalarda bulundu.
Brezilyalı yıldızın sözlerinden önemli pasajlar:
* Başarılarımın en güzeli Kadıköy'de kupa kaldırmaktı. Işıkları söndürdüler, karanlıkta kupa kaldırdık.
* Kariyerimin en çok kupa (7) kazandığım dönemiydi.
* G.Saray bir hayaldi. * Geri dönmek istiyorum.
* Terim ile sık görüşemiyorum.
* G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanması imkansız değil.
* Falcao çok önemli.
MELO İÇİN ANLAMLI KELİMELER
* Fatih Terim: Baba
* TT Stadı: Şampiyonluklar
* Türkiye: İkinci evim
* Kebap: Farketmez
* Baklava: Aşığım
* Taffarel: Arkadaş
* İstanbul: Gelecekteki evim
* Eboue: Partner
* Selçuk İnan: Kaptan
* İstanbul trafiği: Kaotik
* Alex de Souza: F.Bahçe'nin idolü
* Muslera: Büyük kardeş
* Şampiyonlar Ligi: Rüya
- 30.10.2019
-
Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
-
Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
-
Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
En güzel kupa Kadıköy’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.