Galatasaray'ın Pitbull'u Felipe Melo, beINSPORTS Haber'e verdiği özel röportajda sarı-kırmızılı takıma geri dönmeyi çok istedini belirterek ilginç açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı yıldızın sözlerinden önemli pasajlar:



* Başarılarımın en güzeli Kadıköy'de kupa kaldırmaktı. Işıkları söndürdüler, karanlıkta kupa kaldırdık.

* Kariyerimin en çok kupa (7) kazandığım dönemiydi.

* G.Saray bir hayaldi. * Geri dönmek istiyorum.

* Terim ile sık görüşemiyorum.

* G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanması imkansız değil.

* Falcao çok önemli.



MELO İÇİN ANLAMLI KELİMELER



* Fatih Terim: Baba

* TT Stadı: Şampiyonluklar

* Türkiye: İkinci evim

* Kebap: Farketmez

* Baklava: Aşığım

* Taffarel: Arkadaş

* İstanbul: Gelecekteki evim

* Eboue: Partner

* Selçuk İnan: Kaptan

* İstanbul trafiği: Kaotik

* Alex de Souza: F.Bahçe'nin idolü

* Muslera: Büyük kardeş

* Şampiyonlar Ligi: Rüya