'Cumhuriyet fikri hür vicdanı hür yaşamanın garantisidir’ - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Ekim 2019, Çarşamba
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' fikri hür vicdanı hür yaşamanın garantisidir’

'Cumhuriyet fikri hür vicdanı hür yaşamanın garantisidir’

, 'in 96. yılını yayınladığı bir mesajla kutladı.

, 'in 96. yılını yayınladığı bir mesajla kutladı. Yapılan açıklamada, "Milletimizin onurlu mücadelesinin sonucunda kurulan, aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın simgesi olan Cumhuriyetimizin 96. yılını kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu önderliğinde, Türk milletinin yeniden dirilişinin ifadesi olan Cumhuriyet, aynı zamanda Yüce Türk Milletinin "Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür" olarak yaşama garantisidir" denildi. Ayrıca yabancı futbolcular da Türkçe, "Cumhuriyet bayramı kutlu olsun" dedi.
  1. 30.10.2019
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