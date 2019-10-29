Yeni operasyon kapıda

Fatih Terim, Beşiktaş yenilgisi sonrası kötü gidişatın sorumlusunun kendisi olduğunu ve mutlaka bu süreçten çıkacaklarını söyledi. Pes etmeyeceklerini söyleyen ve ocak ayını işaret eden tecrübeli çalıştırıcı, "Eşiği atlatabilir miyiz diye bazı şeylerde ısrar ediyorum ama maalesef bu olmuyor. Açıkçası ocak ayını gösteriyorum. Burada sıkıntı ve sorun varsa, hata benim. Israr eden benim, oynatan benim. Bu, takım halinde de bireysel anlamda da Fatih Terim'in takımına benzemiyor. Zaten benim de sıkıntım ondan" diye konuştu.