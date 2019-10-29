Yeni operasyon kapıda
Fatih Terim, Beşiktaş yenilgisi sonrası kötü gidişatın sorumlusunun kendisi olduğunu ve mutlaka bu süreçten çıkacaklarını söyledi. Pes etmeyeceklerini söyleyen ve ocak ayını işaret eden tecrübeli çalıştırıcı, "Eşiği atlatabilir miyiz diye bazı şeylerde ısrar ediyorum ama maalesef bu olmuyor.
Fatih Terim, Beşiktaş yenilgisi sonrası kötü gidişatın sorumlusunun kendisi olduğunu ve mutlaka bu süreçten çıkacaklarını söyledi. Pes etmeyeceklerini söyleyen ve ocak ayını işaret eden tecrübeli çalıştırıcı, "Eşiği atlatabilir miyiz diye bazı şeylerde ısrar ediyorum ama maalesef bu olmuyor. Açıkçası ocak ayını gösteriyorum. Burada sıkıntı ve sorun varsa, hata benim. Israr eden benim, oynatan benim. Bu, takım halinde de bireysel anlamda da Fatih Terim'in takımına benzemiyor. Zaten benim de sıkıntım ondan" diye konuştu.
- 29.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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