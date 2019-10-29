Hamur sağlam! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
29 Ekim 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Hamur sağlam!

Hamur sağlam!

Hamur sağlam!

mağlubiyetinin ardından yönetimden hiçbir isim kameralar karşısına çıkmazken, yönetim içerisinden bazı isimler hesaplarından açıklamalarda bulundu.

mağlubiyetinin ardından yönetimden hiçbir isim kameralar karşısına çıkmazken, yönetim içerisinden bazı isimler hesaplarından açıklamalarda bulundu. Mahmut Recevik, "Derbide oyun ve sonuç için hepimiz üzgünüz ama önümüze bakalım, Fatih hoca gerekeni yapar, aslan hocam sana güvenim hiç eksilmez. Mayıs sonuna 7 ay kaldı, herkes görecek" dedi. Özgür Savaş Özüdoğru ise "Hamur sağlam, omurga sağlam, Hocamız sapasağlam ve farkındalığı çok yüksek. Müthiş hafta sonu futbol galibiyetiyle taçlanmadı belki ama hocamızla Mayıslar hep bizim!" şeklinde tweet attı.

İZİNLER İPTAL EDİLDİ
'da teknik heyet, Beşiktaş mağlubiyeti sonrasında bu sezon ilk kez takıma ceza verdi. Teknik kadro, derbi öncesi planlanan maçtan bir gün sonra yapılacak olan izini, yaptığı basın toplantısından sonra iptal etti ve idman koydu. Sarı-kırmızılı takım, Florya'da toplanarak maçının hazırlıklarına başladı.

  1. 29.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hamur sağlam! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN