Beşiktaş mağlubiyetinin ardından yönetimden hiçbir isim kameralar karşısına çıkmazken, yönetim içerisinden bazı isimler sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu. Mahmut Recevik, "Derbide oyun ve sonuç için hepimiz üzgünüz ama önümüze bakalım, Fatih hoca gerekeni yapar, aslan hocam sana güvenim hiç eksilmez. Mayıs sonuna 7 ay kaldı, herkes görecek" dedi. Özgür Savaş Özüdoğru ise "Hamur sağlam, omurga sağlam, Hocamız sapasağlam ve farkındalığı çok yüksek. Müthiş hafta sonu futbol galibiyetiyle taçlanmadı belki ama hocamızla Mayıslar hep bizim!" şeklinde tweet attı.

İZİNLER İPTAL EDİLDİ

Galatasaray'da teknik heyet, Beşiktaş mağlubiyeti sonrasında bu sezon ilk kez takıma ceza verdi. Teknik kadro, derbi öncesi planlanan maçtan bir gün sonra yapılacak olan izini, yaptığı basın toplantısından sonra iptal etti ve idman koydu. Sarı-kırmızılı takım, Florya'da toplanarak Çaykur Rize maçının hazırlıklarına başladı.