Hamur sağlam!
Beşiktaş mağlubiyetinin ardından yönetimden hiçbir isim kameralar karşısına çıkmazken, yönetim içerisinden bazı isimler sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş mağlubiyetinin ardından yönetimden hiçbir isim kameralar karşısına çıkmazken, yönetim içerisinden bazı isimler sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu. Mahmut Recevik, "Derbide oyun ve sonuç için hepimiz üzgünüz ama önümüze bakalım, Fatih hoca gerekeni yapar, aslan hocam sana güvenim hiç eksilmez. Mayıs sonuna 7 ay kaldı, herkes görecek" dedi. Özgür Savaş Özüdoğru ise "Hamur sağlam, omurga sağlam, Hocamız sapasağlam ve farkındalığı çok yüksek. Müthiş hafta sonu futbol galibiyetiyle taçlanmadı belki ama hocamızla Mayıslar hep bizim!" şeklinde tweet attı.
İZİNLER İPTAL EDİLDİ
Galatasaray'da teknik heyet, Beşiktaş mağlubiyeti sonrasında bu sezon ilk kez takıma ceza verdi. Teknik kadro, derbi öncesi planlanan maçtan bir gün sonra yapılacak olan izini, yaptığı basın toplantısından sonra iptal etti ve idman koydu. Sarı-kırmızılı takım, Florya'da toplanarak Çaykur Rize maçının hazırlıklarına başladı.
- 29.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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